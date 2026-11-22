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Jose Mourinho proclamó al recién renovado Thibaut Courtois mejor portero del mundo después de que sus paradas decisivas mantuvieran con vida al Real Madrid en la remontada por 2-1 ante el Celta de Vigo. El técnico portugués también mostró comprensión por la situación del suplente Andriy Lunin y la comparó con una famosa anécdota del fútbol portugués de los años 70.

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Las paradas de Courtois sientan las bases de la remontada del Madrid

Thibaut Courtois firmó dos intervenciones decisivas para mantener al Real Madrid con opciones antes de que Jude Bellingham y Carlos Espi completaran la remontada por 2-1 ante el Celta de Vigo. Después de que Pablo Duran adelantara al Celta en el minuto 6 y Kylian Mbappe fallara un penalti en la primera parte, Courtois evitó que el equipo vigués ampliara su ventaja con una gran parada ante Williot pasada la media hora.

El internacional belga volvió a intervenir de forma decisiva en el minuto 65 con una parada por bajo para frustrar un disparo lejano de Duran. Apenas 60 segundos después, Bellingham marcó el empate y Espi anotó el gol de la victoria en el minuto 85 para asegurar el noveno triunfo consecutivo del Madrid.

Mourinho proclama a Courtois mejor portero del mundo

En la rueda de prensa posterior al partido en el Santiago Bernabéu, Jose Mourinho se deshizo en elogios hacia Courtois, que recientemente renovó su contrato con el Real Madrid. Mourinho sostuvo que los porteros rara vez reciben el reconocimiento individual que merecen en comparación con las estrellas del ataque.

«Lo visteis cuando apenas empezaba a convertirse en lo que es ahora», dijo Mourinho. «Lo visteis desde fuera y ahora lo veis, recién renovado, como el mejor portero del mundo. Creo que solo Lev Yashin ha ganado un Balón de Oro. La historia del fútbol sin porteros que ganen el Balón de Oro es la que es. La gente valora más a los jugadores ofensivos. Pero no tengo ninguna duda de que es el mejor portero del mundo. Lleva varios años siéndolo».

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Una historia del Portugal de los años 70 refleja la situación de Lunin

Al tiempo que celebraba la brillante actuación de Courtois, Mourinho reconoció la frustración del portero suplente Andriy Lunin y lo incluyó, junto al autor del gol de la victoria, Espi, entre los jugadores de la plantilla que merecen más minutos. Para ilustrar la situación de Lunin a la sombra de Courtois, Mourinho contó una anécdota de la historia del fútbol portugués.

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«Pero Lunin también me gusta mucho», explicó Mourinho. «Y es otro al que se puede incluir junto a Espi. Es alguien que merece jugar más. Pero es lo que hay. Había un entrenador muy famoso en Portugal en los años 70 que una vez le dijo a un portero: “Eres el mejor portero de Europa”. Y el portero respondió: “¿Por qué no juego?”. El entrenador le dijo: “Porque el otro es el mejor del mundo”. Y con Lunin pasa un poco eso».

Courtois sigue siendo clave antes de la prueba de la Champions League

Mourinho admitió que a su equipo le faltó concentración al principio después de que varios jugadores regresaran tarde de sus compromisos internacionales. Eso hizo indispensable la seguridad de Courtois bajo palos en una noche en la que el Madrid terminó con una alineación ofensiva y desequilibrada.

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Con un partido de la Champions League el martes y el regreso de Vinicius Junior al once titular ya confirmado, Mourinho volverá a apoyarse en el liderazgo de Courtois para preservar la racha de partidos sin perder del Real Madrid en casa.