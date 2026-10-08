No hace tanto tiempo que aficionados y expertos se frotaban los ojos cuando el director deportivo Max Eberl, tras una incomparable lluvia de negativas, se sacó de la chistera a Vincent Kompany como entrenador del Bayern de Múnich. El belga, todavía un técnico casi sin recorrido, había descendido pocas semanas antes sin pena ni gloria de la Premier League con el Burnley FC.

Kompany silenció en un abrir y cerrar de ojos a sus críticos tras su llegada a Múnich en el verano de 2024, gracias a su fútbol deslumbrante y a su carisma. Pero en el noroeste de Inglaterra el viento ha cambiado de forma drástica.

Es cierto que Burnley sigue siendo el ejemplo perfecto de un equipo ascensor. Sin embargo, algo más de dos años después de la marcha del antiguo central de clase mundial, el club parece un montón de escombros, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

Así le fue al Burnley FC tras la salida de Vincent Kompany

Pero vayamos por partes. Kompany había devuelto a Burnley a la Premier League tras el descenso de 2022 con una cosecha sensacional e histórica de 101 puntos. Sin embargo, el actual técnico del Bayern no pudo evitar la caída a una nueva pérdida de categoría. Una circunstancia que entonces enfureció a su predecesor Sean Dyche.

El ya exentrenador de 55 años, que había ascendido dos veces con Burnley y mantuvo al club cinco temporadas en la élite inglesa, estalló: «Creo que con él sacaron 24 puntos. Para eso gastaron 150 millones de euros... y él consiguió el trabajo en el Bayern. ¡No sé cómo funciona eso! Ojalá hubiera sido yo. Ojalá hubiera dejado al club con 150 millones de euros de deuda y luego hubiera conseguido el trabajo en el Bayern. En fin, la vida da giros interesantes».

Entre otras cosas, Burnley fichó a Zeki Amdouni por la cifra récord de 18,6 millones de euros. Pero no sirvió de nada. Con apenas 24 puntos (cinco victorias y 24 derrotas) y una diferencia de goles de 41:78, acabó 19.º. Tras un ascenso directo posterior, tampoco su sucesor Scott Parker logró, en defensa de Kompany, evitar un nuevo descenso. De vuelta en la Championship, esta temporada debía ser el compatriota de Kompany, Nicky Hayen, quien pulsara el botón ascendente del ascensor.

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El Burnley FC, actualmente el peor equipo de la Championship

Sin embargo, el ascensor en Burnley se encuentra ahora mismo de camino aún más abajo, es decir, hacia la nada deportiva. La triste realidad: zona baja en lugar de puestos de ascenso. Tras ocho jornadas, el club es el único equipo de la liga que sigue sin ganar y ocupa el último puesto con unos míseros cuatro puntos. Con 17 goles encajados, Burnley comparte además con Norwich City la peor defensa del campeonato.

El exguardameta del Karlsruher SC Max Weiß, ascendido antes de la temporada a número uno, ya ha perdido su puesto de titular. El capitán Kyle Walker fue relegado recientemente al banquillo. Sin embargo, el golpe de efecto que se esperaba de esas medidas no llegó en el duelo ante Derby County antes del parón XXL de selecciones.

El 1-1 supuso ya el cuarto empate en este arranque de temporada. El objetivo declarado del ascenso se aleja cada vez más. Y es que en la Championship nunca ha ascendido un club que no hubiera logrado una victoria tras ocho partidos. «Es difícil de digerir», dijo Hayen tras el pitido final: «Es frustrante».

Además, Hayen ya habló abiertamente sobre su posible destitución. El técnico había asumido el mando del equipo, tras años bastante exitosos en el Club Brujas (campeón de liga y de copa), apenas 29 días antes del primer partido oficial. «Sé cómo funciona el fútbol, pero también he dicho que hay muchas razones y eso se puede tener en cuenta o no», declaró a BBC Radio Lancashire, antes de subrayar: «Sé que soy responsable y, si deciden que no es suficiente, entonces ya veremos».

Aunque esta vez el efecto yoyó probablemente no se producirá, Hayen seguirá por ahora. Sin embargo, las alarmas también suenan al mirar el saldo de la cuenta. Así, la BBC utilizó recientemente una metáfora adecuada para la situación: «El problema de los yoyós es que ya no los recuperas cuando el impulso cambia y la cuerda se queda floja». Y, sin embargo, la palabra «floja» también describe la palanca financiera del club. Burnley está muy lejos de poder corregir su desequilibrio deportivo con fichajes de renombre en invierno.

¡Una montaña de deuda! Por eso el Burnley FC está financieramente al límite

El principal responsable de ello es Alan Pace. El estadounidense se hizo con Burnley en diciembre de 2020 a través de su sociedad de inversión ALK Capital. Sin embargo, la compra se financió con créditos. En consecuencia, gran parte de la carga financiera recae sobre el propio club y, tras el descenso, resulta enorme debido a los ingresos claramente inferiores en comparación con la Premier League. La deuda actual asciende, según información del Guardian, a más de 165 millones de euros al cambio. Además, en el marco de la adquisición, la empresa todavía debería al club otros 94 millones de euros.

No sorprende demasiado que Pace se viera expuesto a duros cánticos de la afición en los últimos partidos en casa. El director ejecutivo James Holroyd, que en su día trabajó en Adidas y Manchester United, ya tiró de la cuerda y anunció su dimisión tras solo 15 meses en el cargo. En medio de la inquietud por los fallos de la cúpula directiva en la planificación financiera, Burnley depende de los ingresos por traspasos. En total, en verano se vendieron jugadores por alrededor de 124 millones de euros, entre ellos Maxime Esteve al RB Leipzig, mientras que llegaron nuevos fichajes por la suma, comparativamente baja en Inglaterra, de algo más de 53 millones de euros.

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El fichaje de Jamie Vardy no es más que un parche

La posición de delantero es un ejemplo claro del desequilibrio en la plantilla de Burnley. La venta por 20 millones de euros de Zian Flemming al Ipswich Town, que la temporada pasada marcó al menos 11 goles pese al descenso y que ya había firmado dos tantos en la Championship tras dos jornadas, no se reinvirtió. En su lugar llegaron cedido desde el Chelsea FC el joven de 19 años Dastan Satpaev y el hasta entonces agente libre Jamie Vardy poco antes del cierre del mercado.

Los tiempos gloriosos del legendario goleador, que en su día llevó sensacionalmente al Leicester City al título, hace tiempo que quedaron atrás. Su fichaje es, si acaso, un simple parche. Hasta ahora, el veterano de 39 años solo ha disputado dos breves apariciones sin marcar.

La única esperanza de permanencia la ofrece la estadística de que, de los diez equipos anteriores que seguían sin ganar tras ocho partidos, siete acabaron salvándose. Un descenso a la League One, la tercera categoría, supondría probablemente para Burnley el peor de los escenarios en todos los sentidos.

Burnley FC, colista: clasificación actual de la Championship