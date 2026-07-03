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Loai Mohamed

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«Es difícil aceptar la eliminación»... Hafiz Draji arremete contra Petković y los jugadores de Argelia

Switzerland vs Algeria
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V. Petkovic
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El periodista argelino considera que al entrenador le faltó audacia a la hora de tomar decisiones

El periodista argelino Hafiz Daraji criticó a la selección de Argelia y a su entrenador, Vladimir Petković, tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Suiza.

La selección argelina perdió 0-2 ante su rival europeo este viernes en la ronda de 32, en el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Suiza jugará en octavos contra el ganador de Colombia-Ghana el martes.

En un post de Facebook, Draji sugirió que los Guerreros del Desierto faltaron de determinación y que el técnico no fue lo bastante audaz en sus decisiones.

Y añadió: «Es fácil hablar tras la derrota, pero es difícil aceptar la eliminación y buscar excusas».

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Y añadió: «La fuerza de una selección no la dan solo los pies, sino también los corazones, las almas, la determinación y la tenacidad, además de un entrenador que sepa elegir y ser audaz en el momento oportuno».

El comentarista de BeIN Sports añadió: «Cuando la creatividad individual y colectiva se une al espíritu de lucha, Argelia puede plantar cara a los grandes y escribir las páginas más bonitas del fútbol».

Draji concluyó: «A pesar de todo, seguiremos amando a Argelia y a su selección hasta la muerte, porque representa a nuestra patria».

La selección argelina pasó a la segunda ronda como una de las mejores terceras, con 4 puntos en el grupo 10.

No obstante, Argelia aún no ha logrado su primera victoria en la fase eliminatoria de un Mundial.

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