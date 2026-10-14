Wayne Rooney, exdelantero del Manchester United, se metió en la polémica que rodea la crisis entre Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, y el entrenador de Portugal, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue el centro de atención durante el parón internacional por sus diferencias con el técnico Jorge Jesus, que terminaron con su sorpresiva marcha de la concentración de la selección portuguesa.

Muchas exestrellas han comentado la situación desde distintos puntos de vista, pero la opinión de Wayne Rooney, quien compartió vestuario con Ronaldo en el Manchester United, ha llamado la atención.

Rooney dijo en el programa "Stick to United": "Lo primero que me dije a mí mismo fue: ¿por qué? Socavar a tu entrenador y a tus compañeros de equipo de la manera en que él lo hizo es algo muy equivocado".

Rooney se mantuvo firme en su postura y su indignación fue en aumento, pues después añadió: "No puedes dictarle a un entrenador lo que debe decir. Es algo que nunca había visto antes".

Y luego lanzó sus palabras más contundentes al final: "Todo jugador llega a una etapa en la que debe retirarse de la selección. Es algo natural y, por desgracia, él no está gestionando bien el asunto. Es molesto verlo".

Cabe recordar que la relación entre Cristiano y Rooney vivió una gran tensión, tanto durante su etapa conjunta en el Manchester United como incluso después de la retirada del jugador inglés.