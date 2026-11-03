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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Es de otra categoría!»: Marten de Roon revela por qué ningún entrenador puede igualar a Gian Piero Gasperini

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El centrocampista de la Roma Marten de Roon elogió a Gian Piero Gasperini como un genio táctico único antes del duelo de Champions League contra el Manchester United. De Roon subrayó que el estilo de juego rápido y de gran intensidad de Gasperini convierte a la Roma en un rival temible en Old Trafford.

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De Roon, clave en el centro del campo de alta intensidad de Gasperini

El centrocampista neerlandés Marten de Roon representó a la Roma en la rueda de prensa previa al partido de Champions League del martes contra el Manchester United. Tras trabajar durante años a las órdenes de Gasperini en la Atalanta antes de trasladarse a Roma, De Roon sigue siendo una pieza esencial del sistema táctico del entrenador.

La Roma afronta el encuentro con uno de los ataques más goleadores de Europa, después de marcar nueve goles en sus dos últimos partidos de la Serie A.

De Roon se mostró confiado en la capacidad de la Roma para imponer su plan de juego en Old Trafford.

El centrocampista elogia el inigualable estilo táctico de Gasperini

De Roon explicó por qué a otros entrenadores les cuesta reproducir la particular forma de jugar de Gasperini. «El míster es único. Por cómo nos entrena tácticamente, está por encima de todos los demás. Lo valoro muchísimo», afirmó De Roon.

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«Su estilo de fútbol es rápido, se centra en marcar muchos goles y en jugar con una intensidad enorme. Eso es lo que siempre ha hecho tan fuertes a sus equipos».

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«La Roma está jugando bien. En tu primer año en la Champions League quieres ofrecer grandes actuaciones», añadió.

La campaña europea muestra crecimiento y carácter

Al hablar de los progresos de la Roma, De Roon señaló que la plantilla ha aprendido de los reveses sufridos anteriormente en Europa. «Nos faltó madurez contra el Real Madrid, pero estamos creciendo», explicó De Roon.

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«La forma en que intentamos enfrentarnos a los rivales y jugar siempre resulta atractiva de ver. Siempre intentamos marcar goles sin ser demasiado defensivos».

«Lo principal es que seamos conscientes de la situación como equipo y defendamos bien cuando sea necesario. Estamos mejorando», señaló el centrocampista.

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La Roma quiere marcar el ritmo en Old Trafford

De Roon y la Roma aspiran a ofrecer una actuación dominante desde el punto de vista táctico en Old Trafford.

La Roma busca aprovechar su buen momento tanto en la competición nacional como en la europea.

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El partido comenzará el martes por la noche en Mánchester.