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El penalti que obtuvo el Barcelona ante el Villarreal en la primera parte del duelo disputado el domingo por la noche generó polémica arbitral, después de que el colegiado Alejandro Hernández Hernández tuviera que revisar la jugada en el VAR antes de decidir señalarlo a favor del conjunto azulgrana.

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La decisión llegó en el minuto 21, después de que Lamine Yamal cayera dentro del área tras una acción de Tani Oluwaseyi, delantero del Villarreal, en una jugada que requirió la intervención del VAR para determinar si existía una infracción merecedora de penalti.

La cuenta «Archivo VAR», especializada en el análisis de jugadas arbitrales, zanjó el debate sobre la decisión y aseguró que el penalti es correcto y que el árbitro acertó al señalarlo tras revisar la acción.

«Archivo VAR» publicó en la plataforma X un análisis de la jugada en el que señaló: «El VAR tuvo que ayudar al árbitro Hernández Hernández».

La cuenta añadió, detallando la acción: «Oluwaseyi entorpece el movimiento de Lamine Yamal al contactar con él en dos ocasiones, la primera por abajo y después la segunda por arriba».

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La cuenta fue tajante sobre la decisión: «Penalti correcto». A continuación, explicó el aspecto más importante para interpretar la jugada: el contacto decisivo es el primero, porque Lamine Yamal ya había empezado a caer cuando se produjo el segundo.

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Así, la interpretación de la cuenta arbitral no se basa en la mera existencia de contacto entre los jugadores, sino en el momento de la primera acción y en su influencia directa en la caída del atacante del Barcelona, lo que convierte la infracción en merecedora de penalti.

Este matiz cobra especial relevancia, ya que en algunas jugadas puede apreciarse un contacto adicional cuando el jugador ya ha empezado a caer, pero eso no anula necesariamente una infracción previa que fue la causa principal de que perdiera el equilibrio.

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Lamine Yamal falla el penalti

Pese a que el Barcelona dispuso de una ocasión de oro para recortar distancias, Lamine Yamal no logró convertir el penalti. Lo lanzó en el minuto 23, pero su disparo se estrelló contra el palo derecho de la portería del Villarreal, y el equipo local desaprovechó así una oportunidad importante.

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El Barcelona domina y el Villarreal lo castiga

La acción se produjo en una primera parte muy emocionante, en la que el Villarreal se adelantó por 0-2 pese al claro dominio del Barcelona en la posesión y la iniciativa ofensiva.

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Tajon Buchanan abrió el marcador para el Villarreal en el minuto 5, aprovechando un error defensivo del Barcelona, y Tani Oluwaseyi hizo el segundo en el minuto 7 tras una asistencia de Alberto Moleiro.

Por su parte, el Barcelona impuso su dominio en el juego y cerró la primera parte con un 74 % de posesión, frente al 26 % del Villarreal. Además, remató 13 veces, por solo tres disparos del rival, y sus goles esperados alcanzaron un valor de 1,16, frente al 0,11 del conjunto visitante.

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Sin embargo, el penalti fallado impidió al Barcelona recortar distancias, y ambos equipos se marcharon al vestuario con ventaja de dos goles para el Villarreal, entre dudas sobre la capacidad de Hansi Flick para darle la vuelta al resultado en la segunda parte.

De este modo, la decisión arbitral de señalar el penalti fue correcta según el análisis de «Archivo VAR», pero el Barcelona no aprovechó la oportunidad, después de que Yamal fallara un lanzamiento que podría haber devuelto al equipo al partido.