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Dani Olmo, jugador del Barcelona, elogió el rendimiento de su equipo en el partido disputado este domingo ante el Deportivo de La Coruña, correspondiente a LaLiga.

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El Barcelona no dejó lugar a dudas sobre su capacidad para imponer su dominio en la carrera por LaLiga tras golear al Deportivo de La Coruña (5-1) el domingo, en un encuentro marcado por el brillante despliegue ofensivo de los hombres de Hansi Flick, que aprovecharon el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés para reforzar su liderato y ampliar la ventaja sobre sus perseguidores.

Olmo declaró a DAZN tras el partido: «Estoy contento con el rendimiento del equipo. Tenemos que mejorar, sobre todo en mantener la portería a cero, que es lo que buscamos».

El jugador, que fue sustituido en el minuto 57 por su compañero Rodri, añadió: «A seguir trabajando. Sabíamos que iban a presionar fuerte en campo rival. Es el fútbol. Es un juego de errores».

Sobre su trabajo junto a Pedri, Olmo elogió a su compañero y las soluciones que aporta al equipo sobre el terreno de juego.

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«Pedri ya no nos sorprende. Es un jugador completo, con balón y sin él. Está en todas partes del campo. Nos aporta muchísimo y lo seguirá haciendo», explicó.

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En cuanto al segundo gol del Barcelona, que marcó él mismo, Olmo comentó: «Sabía que Gordon iba a poner el balón ahí y solo tenía que concentrarme en él».

Así fue la manita del Barcelona

El Barcelona resolvió el duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga tras un arranque perfecto que sorprendió al equipo local. Lamine Yamal abrió el marcador antes de los 90 segundos, al culminar una jugada bien elaborada que inició con una pared con Pedri, antes de enviar un centro raso que Dani Olmo dejó pasar con inteligencia, engañando al portero del Deportivo y acabando en el fondo de la red.

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La respuesta del Deportivo no se hizo esperar, y logró el empate en el minuto 9 por medio de Aubameyang, que aprovechó un pase de Nsongo y se impuso en un choque físico con Pau Cubarsí antes de batir a Joan García con la pierna derecha.

Sin embargo, el Barcelona recuperó rápidamente la ventaja cuando Dani Olmo se elevó para rematar de cabeza a la red un centro de Gordon desde la banda izquierda en el minuto 20, de modo que el conjunto azulgrana se marchó al descanso con un 2-1 a su favor.

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Al inicio de la segunda parte, el Barcelona se adueñó del juego y Raphinha amplió la ventaja con el tercer gol en el minuto 50, tras recibir un centro preciso de Lamine Yamal y aprovechar la falta de marca en el segundo palo. Así dio a su equipo una cómoda ventaja y complicó todavía más la remontada del Deportivo, ante la continua superioridad azulgrana en la posesión y en la generación de ocasiones.

Pese a los intentos del equipo local por recortar distancias, el Barcelona siguió siendo el más peligroso, y Raphinha firmó su segundo gol, cuarto del equipo, en el minuto 83, aprovechando un balón que le llegó después de que un pase de Koundé en dirección a Gordon rebotara en la defensa del Deportivo. El conjunto azulgrana mantuvo la presión hasta los últimos minutos, sin conceder a su rival una oportunidad real de recuperar el equilibrio o amenazar el resultado.

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Raphinha cerró la fiesta goleadora con el quinto tanto en el segundo minuto del tiempo añadido, tras recibir un magnífico pase de Lamine Yamal. Alcanzó así su decimoctavo gol de la temporada y aventaja en cuatro tantos a Kylian Mbappé en la carrera por el título de máximo goleador, después de que el brasileño siguiera ofreciendo un notable nivel ofensivo que lo ha convertido en una de las grandes estrellas del Barcelona esta temporada y en un firme candidato a liderar la tabla de goleadores del campeonato.

Con esta victoria, el Barcelona reforzó su liderato en LaLiga y amplió la ventaja a 5 puntos sobre el Atlético de Madrid (antes del enfrentamiento entre ambos del miércoles), beneficiándose de la derrota del Real Madrid ante el Alavés. Por su parte, el Deportivo de La Coruña sigue sufriendo en la decimotercera posición, con una sola victoria en sus últimos nueve partidos de liga, lo que aumenta la presión sobre el equipo ante el continuo bajón de resultados y su alejamiento de los puestos de privilegio.