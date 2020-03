"Es buen momento para dar la campanada en el Camp Nou"

La leyenda de la Real Sociedad, Alberto Górriz, espera que los 'txuri urdin' puedan romper hoy una racha de veinticinco años sin puntuar en Barcelona.

La última vez que la puntuó en el Camp Nou Johan Cruyff todavía era entrenador del , Leo Messi sólo tenía ocho años y faltaban todavía dos para que naciera Mikel Oyarzábal y tres para que lo hiciera Martin Odegaard , dos de las estrellas del actual equipo donostiarra, flamente finalista de la Copa del Rey . Aquel uno a uno que los txuri urdin cosecharon en el Camp Nou frente a los supervivientes de un dream team al que el Milan había enterrado en Atenas unos meses antes f ue el último punto que lograría la Real Sociedad en el feudo azulgrana . "Es algo muy curioso teniendo en cuenta el rendimiento del Barcelona en Anoeta las últimas temporadas" apunta la leyenda del cuadro vasco, Alberto Górriz , en un avance de la entrevista exclusiva que Goal publicará dentro de pocos días.

Lo cierto es que la Real es el equipo de la Liga que, junto al de Vigo, más le ha complicado la vida al Barcelona durante el último lustro. Pero no en el Camp Nou, donde el Barcelona ha dominado a placer a pesar de que "ha habido partidos en los que me he quedado insatisfecho, pensando en que se podía haber logrado más" recuerda Górriz. El jugador con más partidos en la historia del cuadro donostiarra piensa especialmente en las tres últimas temporadas, cuando los vascos han cosechado derrotas, sí, pero siempre por la mínima. "Mi sensación es que a veces la Real ha ido a ese estadio pensando en que se trataba de un partido demasiado complicado, como pensando a ver qué pasa y ese es un campo en el que si no sales a darlo todo y te lo crees, te pasan por encima, tienen mucha calidad y además cuentan con un jugador único como Messi" .

El rosarino, sin embargo, acumula varios partidos sin ver puerta. Por ese motivo, Górriz considera que "será un partido atractivo y abierto" en la misma medida que la Real no se confíe en exceso tras alcanzar la final copera, que "no vaya demasiado contenta tras este éxito y podamos centrarnos en la Liga" . El balance le sale positivo y no duda en afirmar que "es buen momento para dar la campanada" en el Camp Nou. Eso sí, cualquiera que aspire a conseguir cosas positivas en el mismo estadio que él pisó en trece ocasiones para salir victorioso en 1986 y 1991 hay que ser atrevido pero no temerario. "Es que si tienen un buen día te pueden meter una goleada" apunta el ex de la Real para señalar que "este Barcelona es completamente imprevisible a un solo partido" . Para los azulgrana, en plena lucha por un liderato que acaban de perder, cada partido es como una final y ello genera un estrés en el que los txuri urdin pueden pescar.

"La Real tiene que salir concentrada, en cuanto a calidad no me da miedo nadie, el tema es la concentración y el convencimiento de poder ganar" señala Górriz, para quien tomar el Camp Nou "sería un puntazo" . Por si acaso a Messi le da por ensañarse con los donostiarras, Górriz da su receta, la misma que utilizaba para frenar al mismísimo Diego Armando Maradona hace casi cuarenta años. "A mí me decían que le persiguiera a todos lados, si se iba al centro del campo, yo con él" recuerda. "Me insistían en que daba igual que a mí no se me viera en todo el partido, que lo importante era que tampoco se le viera a él" aclara. Aun así ya no se hacen marcajes al hombre como en los ochenta.

"Quizá no lo haría tan al hombre pero enviaría a alguien con la misión exclusiva de estar pendiente de cualquier movimiento que haga, no permitirle recibir el balón porque cuando lo hace y saca ventaja tiene una calidad increíble para hacer cualquier cosa, no son solo los goles que mete sino lo que genera para los compañeros" resuelve Górriz. Lo dice una de las mayores leyendas de la Real, uno de los pocos que ha levantado los cuatro títulos de la historia los txuri urdin y alguien que puede decir que marcó a Maradona y supo secarle, pues en 1983 el pelusa se marchó sin marcar de Anoeta. Lo que es un hecho y bien recuerda Górriz es que el Barcelona, el mismo equipo que ya no se puede permitir más errores ni en lo deportivo ni en lo social, recibe hoy a uno de los equipos con la moral más alta de la Liga en estos momentos . Avisados están sus jugadores.