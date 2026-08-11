Un informe periodístico reveló este martes un nuevo giro en el intento del Barcelona de fichar a la estrella del Manchester City, Rodri, durante el actual mercado de fichajes estival.

Informes periodísticos señalaron durante las últimas horas que el Barcelona presentó una oferta de 50 millones de euros, pero fue rechazada por el club inglés.

El diario "Sport", por su parte, aseguró que el Barça está dispuesto a gastar 60 millones de euros por el mejor jugador del Mundial 2026.

Sin embargo, esa cantidad sigue siendo insuficiente. A pesar de su buena relación con el Barcelona, el Manchester City no está dispuesto a desprenderse del ganador del Balón de Oro 2024, uno de sus jugadores más destacados, por una cifra baja.

No obstante, "Marca" indicó este martes que el acuerdo entre los dos gigantes europeos sigue siendo difícil de alcanzar. De hecho, el Manchester City fijó el precio de su jugador de 30 años en 70 millones de euros, y esa cantidad es, como mínimo, necesaria para convencer al City de dejarlo salir, sobre todo porque tendrán que invertir sumas cuantiosas para reemplazarlo.

El marroquí Ayoub Bouaddi (Lyon), cuyo traspaso superaría los 100 millones de euros (130 millones de euros según el diario As), y Enzo Fernández (Chelsea) están entre los jugadores que busca el City, y por ello insiste en obtener una cantidad importante por la venta de Rodri, pero el club catalán no tiene intención de pagar la cifra que pide el club inglés.

Pero el club catalán no tiene intención de pagar la cifra que pide el club inglés. Está previsto que se celebre próximamente una reunión entre Hugo Viana y Deco, directores deportivos del Manchester City y del Barcelona.

El Blaugrana, que esperaba el regreso de Rodri el miércoles para reanudar los entrenamientos, podría verse obligado a esperar.

Se espera que el centrocampista llegue a Mánchester para reanudar los entrenamientos, a menos que el Barcelona logre rebajar su precio y cerrar el fichaje en las próximas horas.