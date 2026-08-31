Mikel Arteta suplicó a los responsables de la Premier League que tomen una decisión rápida y la apliquen directamente esta temporada.

Según el diario "The Sun", Arteta pidió ampliar las convocatorias de los equipos en los días de partido por "el bienestar de los jugadores".

Las reglas actuales permiten a los entrenadores designar a nueve jugadores en el banquillo, uno más que los siete permitidos antes de la pandemia de la COVID-19.

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Pero Arteta quiere que los responsables de la Premier League aumenten esa cifra para no verse obligado a excluir a ningún jugador.

El entrenador del Arsenal, cuyo equipo se enfrentará al Aston Villa esta noche, se vio obligado a dejar fuera de su convocatoria a estrellas como Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus esta temporada, y considera que eso genera una serie de problemas; ahora está previsto que este dúo se marche.

Arteta declaró: "Por eso llevo suplicando a los responsables de la Premier League que amplíen esas cifras, únicamente por la seguridad de los jugadores, que es lo más importante".

Y continuó: "Creo que cada equipo necesita, idealmente, más de 20 jugadores sobre el terreno de juego para mantener el nivel de exigencia en los partidos internacionales a los que nos enfrentamos, pero esas son las reglas, y dentro de esas reglas tenemos que jugar".

Añadió: "Necesitamos estar muy cerca de los jugadores para explicarles esas situaciones de la manera correcta, para que todos se sientan importantes, porque de hecho lo son".

Arteta no quiere seguir teniendo conversaciones "difíciles" con jugadores que prefieren estar con el equipo antes que quedarse en casa viendo los partidos por televisión.

Agregó: "La pregunta debe dirigirse a los jugadores más que a nadie. ¿Qué es lo que quieren? Si dicen: no, prefiero quedarme en casa, entonces tendremos un problema, porque no les gustará lo que hacen".

Y prosiguió: "Pero estoy seguro de que, si preguntas a los jugadores, todos querrán formar parte del equipo el día del partido; de lo contrario, tendrás que decirle a alguno que ni siquiera forma parte de la convocatoria el día del partido. Eso es muy difícil. Y no beneficia a nadie".

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Arteta añadió: "Esto no beneficia al club, no beneficia a la valoración del jugador, ni les ayuda a sentirse parte de él; en mi opinión, es un problema real y tiene una solución muy sencilla".