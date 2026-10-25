«Es algo de lo que hay que aprender de cara al futuro»: Xabi Alonso confirma conversaciones cruciales con Cole Palmer tras la tarjeta roja de la estrella del Chelsea ante el Tottenham

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Una tarde marcada por la indisciplina en Stamford Bridge

La tarde del Chelsea fue de mal en peor el sábado: no solo perdió ante su rival, el Tottenham, sino que también sufrió la expulsión de Palmer. El exjugador del Manchester City vio dos tarjetas amarillas en diez minutos frenéticos, la primera por un altercado con Mateus Fernandes y la segunda por una entrada sobre Conor Gallagher. Su marcha dejó al Chelsea con un jugador menos cuando ya atravesaba dificultades tras un gol en propia puerta de Mike Penders y un gol de Mathys Tel en una jugada individual.

Alonso, cuyo equipo había mostrado disciplina en el inicio de su etapa al frente del banquillo, expresó su frustración por quedarse con diez jugadores en un momento tan decisivo del partido. «Por supuesto. No he visto la jugada, pero me han dicho que la decisión es correcta», dijo Alonso al ser preguntado si el árbitro había acertado al expulsar a Palmer. «Creemos que [hasta] ahora no habíamos recibido ninguna tarjeta roja (esta temporada) y tenemos que seguir así, porque necesitamos madurez para afrontar los momentos difíciles. Cuando te han marcado el 1-0 y probablemente aún quedaban 15 o 20 minutos, tenemos que seguir adelante. Tengo que revisar la jugada para hablar con Cole, pero sin duda es algo de lo que aprender de cara al futuro».

Alonso exige más madurez a la plantilla

El entrenador del Chelsea insistió en que sus jugadores deben controlar mejor sus emociones si quieren competir por títulos importantes. Señaló que ya se había advertido a la plantilla del peligro de recibir tarjetas amarillas pronto, especialmente en partidos de gran intensidad en los que aumenta la tensión. Alonso cree que este incidente supone una lección importante tanto para el jugador como para el grupo en su conjunto mientras afrontan un exigente calendario de la Premier League.

«Tenemos que trabajar y mejorar en ese aspecto. Creo que hablamos (el viernes) de estas cosas y de saber que, en esas situaciones, una primera tarjeta amarilla puede ser decisiva. Como hemos visto, forma parte del proceso de maduración del equipo y también de cada jugador», añadió.

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Polémica en torno a Rogers y Palmer

Palmer no fue el único jugador del Chelsea cuya conducta quedó bajo la lupa. Roberto De Zerbi, entrenador del equipo rival, sugirió que la primera entrada de Palmer sobre Fernandes podría haber merecido una roja directa, mientras que el comentarista Gary Neville sostuvo que Morgan Rogers tuvo suerte de permanecer en el campo. Rogers ya había sido objeto de críticas recientemente tras evitar una segunda tarjeta amarilla en un partido anterior contra el Everton, lo que alimenta la percepción de que al Chelsea le falta disciplina sobre el terreno de juego.

Estos incidentes han abierto un debate más amplio sobre si el Chelsea está siendo demasiado agresivo en sus intentos de imponerse en los partidos. Aunque la afición agradece la pasión, el club no puede permitirse perder a jugadores clave por sanción.

Problemas para confeccionar el equipo en los próximos partidos

La consecuencia inmediata para el Chelsea es la ausencia de su jugador más decisivo en el próximo partido de octavos de final de la Copa de la Liga contra el Liverpool en Anfield. Como las sanciones en el fútbol inglés se aplican a todas las competiciones, Palmer cumplirá un partido de suspensión el miércoles por la noche. Así, Alonso se queda sin uno de sus jugadores más creativos para un duelo copero crucial contra su antiguo club, aunque Palmer podrá regresar para el partido de la Premier League contra el Manchester United.