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Erling Haaland marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Noruega por 3-1 ante Gales en Oslo, un resultado que permitió a la selección noruega superar al equipo de Craig Bellamy en el Grupo A4. Gales tendrá que disputar una eliminatoria por la permanencia en marzo, mientras que Haaland celebró un hito muy importante con su selección.

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Haaland impulsa a Noruega a la victoria ante Gales en Oslo

Erling Haaland desempeñó un papel decisivo en la importante victoria de Noruega por 3-1 ante Gales en Oslo. El equipo noruego se tomó la revancha de la derrota sufrida el mes pasado en Cardiff y dejó al conjunto de Craig Bellamy en el último puesto del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. Tras una primera parte sin goles en la que Gales dispuso de las mejores ocasiones, los locales aumentaron la presión después del descanso.

Antonio Nusa abrió el marcador en el minuto 60 y después se combinó con Haaland para asistir al suplente Andreas Schjelderup en el segundo gol de Noruega. Aunque David Brooks recortó distancias con una delicada vaselina, Haaland sentenció el resultado de penalti.

Haaland celebra una victoria «enorme» tras alcanzar un nuevo hito goleador

La victoria supuso un importante punto de inflexión para la generación dorada de Noruega después de una campaña complicada que la había llevado al último puesto del grupo antes del partido. Para Haaland, marcar su 66.º gol con la selección en solo 60 partidos reforzó aún más su condición de leyenda.

Al reflexionar sobre la trabajada victoria y la trayectoria de la selección, Haaland expresó a TV2 Norway el inmenso orgullo que sentía:

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«Es algo enorme. Hemos recorrido juntos un camino fantástico... Formar parte de esto es algo realmente especial».

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Nusa y Bellamy analizan un duelo de gran intensidad

Antonio Nusa, decisivo en la victoria, reconoció que Noruega tuvo que superar una primera parte difícil antes de encontrar su ritmo tras el descanso.

«Fue un comienzo difícil para nosotros, no voy a mentir. Sentía que no acabábamos de encontrar nuestro ritmo. Marcar el primer gol ayudó; después llegaron el segundo y el tercero. Fue absolutamente fantástico», dijo Nusa.

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Por su parte, el seleccionador galés, Craig Bellamy, se mostró orgulloso de la valentía con la que jugó su equipo en Oslo, pese a unos errores de concentración que le costaron caros.

«Queríamos plantarle cara a Noruega aquí. No queríamos limitarnos a defender atrás. Siempre pensé que estábamos metidos en el partido y tuvimos momentos muy buenos», declaró Bellamy a BBC Sport. «Lo que nos faltó fue que el último pase podría haber sido mejor en algunos momentos... En ese tramo justo después del descanso, bajamos un poco la intensidad».

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Gales se acerca a la eliminatoria por el descenso

La derrota significa que Gales terminará último del Grupo A4 independientemente del resultado de su último partido, el martes en casa ante Portugal, vigente campeón. Con un balance desfavorable en los enfrentamientos directos con Noruega y Dinamarca, los hombres de Bellamy disputarán casi con toda seguridad en marzo una eliminatoria por el descenso a la Liga B.

Además, el resultado confirma que Gales no estará entre los cabezas de serie del sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

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Mientras Noruega celebra haber conservado su plaza en la máxima categoría gracias al talento de Haaland, Gales debe recomponerse de cara a una primavera complicada.