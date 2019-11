¿Es Alexis Sánchez el peor fichaje del Manchester United?

Alexis Sánchez está en el ojo del huracán, otra vez. El paso del Niño Maravilla por el sigue generando diversas reacciones. El actual atacante del fue incluído en un listado elaborado por ESPN, donde resaltan los peores y mejores fichajes de la Premier League, en los últimos 10 años.

En su ranking, el medio inglés situó al formado en como el peor refuerzo de los ‘Diablos Rojos’, liderando el podio que comparte con Ángel Di María, Bebe, Fred y Memphis Depay.

Respecto al oriundo de Tocopilla, el citado portal indica que "fue una sombra de lo que fue en . Fue incapaz de cambiar su pobre rendimiento, acompañado de las lesiones. Sus salarios, informados de £ 350,000 por semana, causaron problemas en el vestuario y United lo envió a préstamo al Inter, después de haber perdido la paciencia después de 18 meses".

Además, destacaron su aporte, tras su llegada a Old Trafford, en un intercambio con Henrikh Mkhitaryan. Y es que el máximo goleador histórico de La Roja alcanzó a disputar 45 encuentros oficiales, en los que marcó solo cinco conquistas y completó nueve pases gol. ¿Los mejores? David De Gea, Robin van Persie, Anthony Martial, Juan Mata y Paul Pogba.

Pero así como fue reflejado en esta negra lista, también el medio lo apuntó en el registro de los mejores fichajes en Arsenal. El ex -que abandonó la tienda londinense con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos- se ubicó en el tercer casillero de los más destacados futbolistas que han pasado por los Gunners, compartiendo el podio con Héctor Bellerin, Pierre-Emerick Aubameyang, Laurent Koscielny y Santi Cazorla.

"Fue, sin embargo, una fuerza a tener en cuenta en los Emiratos como un incansable delantero que resultó ser una compra barata de Barcelona", sostienen. ¿Los peores? Park Chu-Young, Andre Santos, Yaya Sanogo, Lucas Pérez y Sebastien Squillaci.

