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Harry Kane habría firmado el contrato mejor pagado de la historia del Bayern de Múnich y sería ahora el jugador que más cobra de Europa. Pero ¿cuánto ganará realmente de ahora en adelante? De dónde salen las estimaciones sobre los desorbitados salarios de los futbolistas profesionales.

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Harry Kane se habría convertido en el jugador con el salario base más alto de Europa tras renovar su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029. El fichaje más caro de la historia del Bayern de Múnich (95 millones de euros pagados al Tottenham Hotspur en 2023) también habría firmado el mayor contrato de la historia del club.

Así lo informa David Ornstein, periodista de The Athletic conocido por sus excelentes contactos y por no practicar el sensacionalismo. El también muy fiable kicker habla de un «salario anual exorbitante» que Kane cobraría en adelante en el club más laureado de Alemania.

Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern de Múnich, dijo en una rueda de prensa con motivo de la firma del contrato de Kane que el club tuvo que hacer un esfuerzo económico para lograr la renovación, aunque no tuvo que llegar al límite. «Para nosotros, por supuesto, es un gran contrato para un gran jugador. Es apropiado», afirmó Dreesen. Kane «ha demostrado en los últimos tres años que valía cada céntimo, y así lo vemos también de cara al futuro».

¿Quién ha sido hasta ahora el jugador mejor pagado de Europa?

Pero ¿a cuánto asciende realmente el salario anual de Kane? ¿Cuánto dinero le pagaría el Bayern de Múnich al Balón de Oro de 33 años? ¿Son unos «30 millones de euros», como especula kicker? ¿O incluso algo más? El Bayern de Múnich, como casi todos los clubes de fútbol, no hace públicos los salarios que paga a sus jugadores. Pero es posible hacer una estimación.

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Hasta ahora, Erling Haaland, exjugador del Dortmund, era considerado el futbolista mejor pagado de Europa. Según Capology, el delantero del Manchester City cobraría un salario base semanal de 525.000 libras, o 621.000 euros, desde que en 2025 amplió su contrato por otros nueve años (!) hasta 2034. Eso equivaldría a 27,3 millones de libras, o 32,2 millones de euros, al año.

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¿Cuánto cobraría Erling Haaland en el Manchester City?

Capology es una base de datos en línea que, según explica, recoge los salarios de futbolistas de todo el mundo a partir de informaciones de los medios, datos de fuentes internas y comunicados oficiales. Es el portal de comparación de salarios de futbolistas más completo a escala mundial, aunque, naturalmente, las cifras no tienen por qué coincidir con las reales. Capology señala además que, en general, sus estimaciones salariales basadas en muestras de clientes se sitúan dentro de un margen del 15 % respecto a la cifra real.

También resulta interesante consultar a los medios ingleses relevantes, que ofrecen cifras similares. The Sun, a menudo bien informado, aunque también propenso al sensacionalismo, informó de que el salario base semanal de Haaland, sin primas, era igualmente de 525.000 libras. Los periódicos The Guardian y The Times, fiables y normalmente también bien informados, fueron algo más prudentes y hablaron de un salario base bruto semanal de unas 500.000 libras. Si tomamos como referencia la estimación más prudente, ¡Haaland tendría un salario base anual de 26 millones de libras, o 31,17 millones de euros!

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Hay otro indicio que apunta a esa cifra: según la Sunday Times Tax List, que recoge cada año los impuestos pagados por personajes conocidos, Haaland figuró el año pasado entre los mayores contribuyentes de Inglaterra, con una aportación fiscal total de 17 millones de libras (20,38 millones de euros). Además del impuesto sobre la renta, la lista tiene en cuenta los impuestos sobre dividendos y ganancias de capital, así como los impuestos de sociedades.

Las cifras de la lista fiscal de The Sunday Times también son estimaciones. Sin embargo, la lista, elaborada desde hace años por el periodista inglés Robert Watts, goza de un prestigio comparable al de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo y es recogida habitualmente por prácticamente todos los medios informativos de Inglaterra. Watts también toma como referencia un salario base anual de 26 millones de libras (es decir, 31,17 millones de euros) para Haaland.

Getty Images

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Harry Kane ni siquiera era hasta ahora el mejor pagado del Bayern

¿Cobra entonces Kane ahora más de 31 millones de euros garantizados en el Bayern de Múnich?

Cuesta imaginarlo, aunque solo sea porque la cifra parece disparatada. Y, sin embargo, incluso esa cantidad parece insignificante comparada con lo que cobraría el jugador mejor pagado del mundo: Cristiano Ronaldo percibiría un salario base de 208 millones de euros en Al-Nassr. Pero los petrodólares saudíes juegan en otra liga.

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Volvamos a Kane: Florian Plettenberg, experto en fichajes de Sky, es algo más prudente y escribe que en adelante cobrará «al menos 25 millones de euros».

Eso no sería mucho más de lo que Kane cobra actualmente: hasta ahora siempre se había hablado de un salario base de 25 millones de euros.

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Lo que sí apunta a un aumento salarial, y sustancial, es que Kane ni siquiera era el jugador mejor pagado del Bayern si se cuentan todos los conceptos. Ese puesto lo habría ocupado Jamal Musiala, al menos con las primas incluidas, tras renovar su contrato en febrero de 2025. Desde entonces, Musiala percibiría un salario base anual de 22,5 millones de euros (menos de lo que cobraba Kane hasta ahora). Sin embargo, con las primas incluidas, su salario habría alcanzado recientemente los 35,2 millones de euros.

Según Capology, ¡solo Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland y Vinícius Júnior (Real Madrid) habrían cobrado más que Musiala en Europa! A escala mundial, Musiala ocupaba hasta ahora el séptimo puesto. ¿Y Kane? Según Capology, habría cobrado 31,2 millones de euros, lo que lo situaría como el duodécimo jugador mejor pagado del mundo.

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Una cosa está clara: si algún jugador merece ser el mejor pagado del Bayern de Múnich, ese es el ganador del Balón de Oro Harry Kane.

Si Harry Kane cobra tanto, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise al Bayern?

Pero también está claro que el Bayern de Múnich parece seguir inmerso en una enorme espiral salarial. Y es que el club más laureado de Alemania lleva años queriendo reducir con urgencia sus costes salariales. El director deportivo Max Eberl recibió críticas del consejo de supervisión al respecto, y la renovación de su contrato estuvo mucho tiempo en el aire, también por su supuesta (o presunta) debilidad negociadora.

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Como decíamos, sin duda hay argumentos para ajustar el salario de un futbolista de talla mundial como Kane. En la rueda de prensa, Dreesen también habló de un aumento «increíble» de la atención que recibe el Bayern a raíz de la conquista del Balón de Oro por parte de Kane. Esto también ayuda en las negociaciones con patrocinadores y posibles socios.

Sin embargo, Kane tiene 33 años y el Bayern ya accedió a su deseo de ampliar el contrato por más de un año; normalmente, a los jugadores mayores de 30 años solo se les ofrecen renovaciones anuales. Y, por regla general, los jugadores de más edad, al igual que los muy jóvenes, suelen recibir contratos más ligados al rendimiento, con primas más altas, pero no inalcanzables.

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Y si Kane realmente va a cobrar más de 31 millones de euros, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise en las próximas conversaciones para renovar su contrato? Sobre todo porque Olise, cuyo nivel deportivo se considera similar al de Kane y al que siguen de cerca todos los grandes clubes, cobraría actualmente un salario base comparativamente modesto de 13,5 millones de euros, según Capology. Así pues, pronto podría llegar otro contrato récord.

Los 10 jugadores mejor pagados de Europa según Capology

Puesto Nombre Club Salario base anual 1.º Erling Haaland Manchester City 32,27 millones de € 2.º Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 millones de € 2.º Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 millones de € 4.º Rodri FC Barcelona 27,08 millones de € 5.º Harry Kane Bayern de Múnich 25,00 millones de € (antes de la renovación) 6.º Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 millones de € 7.º Jamal Musiala Bayern de Múnich 22,83 millones de € 8.º Virgil van Dijk Liverpool FC 21,51 millones de € 8.º Enzo Fernández Manchester City 21,51 millones de € 10.º Jude Bellingham Real Madrid 20,83 millones de €

Fuente: Capology