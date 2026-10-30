¿Es aficionado del Real Madrid? La sorpresa en el voto del periodista español en el Balón de Oro

El voto del periodista español que participó en la elección del ganador del Balón de Oro generó una notable polémica, después de que colocara al francés Kylian Mbappé en el primer puesto, por delante de su compatriota Lamine Yamal, pese a la pugna por el galardón que acabó quedando en manos del inglés Harry Kane, quien se conformó con el tercer puesto en las elecciones del periodista español.
El voto del periodista español fue el siguiente: Mbappé en el primer puesto, Yamal segundo y Kane tercero, en una clasificación que plantea interrogantes sobre sus preferencias, especialmente porque no otorgó el primer lugar a ningún jugador español, a pesar de la presencia de nombres como Yamal, Rodri y Ferran Torres entre los candidatos.
Esta clasificación vuelve a abrir el debate sobre los criterios de votación y hasta qué punto influyen las filiaciones futbolísticas en las elecciones de los periodistas, sobre todo con la ausencia de un jugador español en lo más alto.
Pero ¿revela el voto una inclinación del periodista español hacia el Real Madrid? Máxime cuando no situó en primer lugar a la estrella del Barcelona y colocó al frente a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.