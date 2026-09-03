Cuando Mathys Tel se despidió de los aficionados del Bayern de Múnich hace algo más de un año, se emocionó muchísimo. Habló del club como de una "persona amada", de la que ahora tenía que despedirse. Cada minuto que pudo estar sobre el campo con un club tan grande, dijo, lo había "amado" y Múnich "siempre estará en mi corazón".

El amor de Tel por el Bayern de Múnich no surgió de la nada. El campeón récord alemán pagó 20 millones de euros en 2022 por el entonces joven de solo 17 años procedente del Stade Rennes. Un voto de confianza enorme, que al mismo tiempo ejercía una presión inmensa sobre un delantero de muchísimo talento, pero todavía muy, muy joven. Pero resistió esa presión.

El francés se consolidó en el conjunto de estrellas como un comodín sumamente útil y se convirtió rápidamente en un favorito de la afición. En su primera temporada le bastaron alrededor de 450 minutos para marcar seis goles entre Bundesliga y Copa de Alemania. Al año siguiente ya fueron diez tantos y seis asistencias en "solo" 1.226 minutos oficiales.

Mathys Tel, apartado en el Bayern de Múnich tras la llegada de Kompany

Todo apuntaba a que Tel era parte del futuro, pero cuando con el nuevo entrenador Vincent Kompany solo sumó 458 minutos en 14 partidos oficiales hasta el invierno y no tuvo ni una sola aportación de gol, algo tenía que cambiar. Tel dudó durante mucho tiempo con ese paso y todavía en diciembre había dado a entender a los dirigentes del Bayern, con Kompany y el director deportivo Max Eberl al frente, que quería imponerse y no buscaba una cesión.

Eberl y Kompany sí le habían recomendado al francés una salida a préstamo, pero aceptaron la decisión del joven futbolista, que atravesaba una mala racha. A finales de enero llegó entonces el cambio de parecer de Tel, con el que Eberl no estaba del todo de acuerdo.

"Veremos si logramos encontrar una solución. El tiempo apremia", dijo un Eberl algo molesto apenas unos minutos después de que Tel, tras el partido de Champions League contra el Slovan Bratislava, se hubiera despedido de los aficionados del Bayern con muchos gestos y de manera efusiva en una especie de vuelta de honor. Eso sí, sin que hubiera nada concreto que anunciar.

Aun así, fueron escenas conmovedoras las que se vivieron en aquella fría noche de enero. El entonces francés de 19 años caminó solo por el césped del Allianz Arena, mientras todos sus compañeros ya habían desaparecido hacía rato por el túnel. Tel aplaudía, saludaba, aplaudía. Luego volvió a dirigirse hacia la Südkurve. Allí chocó la mano con algunos aficionados, posó para fotos y charló brevemente. Le entregó su chaqueta a un hincha que estaba subido a la valla con el torso desnudo.

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Mathys Tel cambia el Bayern de Múnich por el Tottenham y queda directamente en el punto de mira

"La solución" que Eberl todavía tenía que encontrar para Tel se reveló pocos días después y, tras un largo tira y afloja, tomó la forma de una cesión al Tottenham Hotspur. Los Spurs habrían pagado 10 millones de euros al Bayern por ese cambio a corto plazo. El club londinense atravesaba entonces una profunda crisis, era solo 15.º en la liga y buscaba con urgencia una alternativa para su delantero estrella Dominic Solanke, que anteriormente se había perdido toda la primera mitad de la temporada debido a una operación de tobillo.

A diferencia de lo que deseaba el Bayern, con los Spurs se pactó una opción de compra elevada de 60 millones de euros y no una obligación de compra. Eso también habría sucedido por insistencia de Tel, que quería dejar abierta la puerta para un regreso al Bayern y decidir él mismo sobre su futuro a largo plazo.

En unos Spurs que seguían inmersos en la crisis, a Tel le costó arrancar tras su llegada. A su gol en el debut en la FA Cup, de la que el Tottenham quedó eliminado de inmediato, le siguió una larga sequía. No volvió a marcar hasta abril, después de entrar desde el banquillo. Antes, The Standard y The Sun ya lo habían etiquetado como "desesperadamente ineficaz" y "decepcionante".

Decepcionante fue también lo que ofrecieron los Spurs durante amplios tramos del resto de la temporada. Solo porque los tres descendidos, Leicester, Ipswich y Southampton, fueron todavía mucho peores, se pudo evitar una catástrofe en forma de descenso al Championship. Al final incluso llegó el inesperado final feliz en la final de la Europa League. En lugar de jugar en el Championship, un equipo que ya entonces era disfuncional y ofensivamente inofensivo pasó de repente a jugar la Champions League.

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El Bayern de Múnich hizo con Mathys Tel, visto en retrospectiva, una operación de mercado sobresaliente

Y aunque Tel en realidad no tuvo participación alguna en ello (ningún gol y solo 209 minutos en toda la fase eliminatoria de la Europa League), el verano pasado los Spurs llegaron a un acuerdo con el Bayern para el traspaso definitivo del internacional sub-21 francés, cuya perspectiva de minutos en Múnich se había reducido al mínimo por la sobresaliente temporada de debut de Michael Olise y la llegada de Luis Díaz. El campeón récord recibió otros 35 millones de euros por Tel y, visto en retrospectiva, cerró una operación sobresaliente.

Porque Tel tampoco terminó de asentarse en su segunda temporada en Londres. Su escasa producción goleadora, con solo cuatro tantos en 37 partidos oficiales, debe ponerse en contexto. Porque los Spurs ofrecieron una imagen todavía mucho más alarmante que en el primer medio año de Tel. Tottenham solo se salvó del descenso en la última jornada y en el camino quemó a dos entrenadores, Thomas Frank e Igor Tudor. Solo la llegada del temperamental Roberto De Zerbi terminó cambiando las cosas para bien en los Spurs.

Verano de fichajes de locura en el Tottenham Hotspur: solo el Chelsea gastó más

Como respuesta a dos temporadas catastróficas en la Premier League, este verano llegó una ofensiva de fichajes descomunal. El centro del campo fue remodelado por completo con las incorporaciones de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por casi 220 millones de euros. Además, llegaron desde el Manchester City dos nuevos competidores para Tel, Savinho y Omar Marmoush: Savinho por la módica cifra de 87 millones de euros, Marmoush cedido con obligación de compra de entre 55 y 60 millones de euros. A ellos se suma otra pieza ofensiva, Mykhailo Mudryk, cedido por el Chelsea.

Hasta la fecha, los Spurs han gastado 354 millones de euros este verano; en todo el mundo solo los superan los siempre obsesionados con los fichajes Manchester City (526 millones) y Chelsea FC (406 millones). Sin embargo, por ahora el rendimiento de esas inversiones desmedidas sigue siendo limitado; o dicho de otro modo: en los Spurs ya vuelve a arder todo tras apenas dos partidos de liga.

Porque la nueva delantera, rearmada por tanto dinero, suma exactamente cero goles en la Premier League, al margen de una goleada en la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Charlton Athletic (5:1), mientras que la defensa volvió a dejar una imagen especialmente preocupante, sobre todo en el arranque ante el Brentford (0:3).

Mathys Tel, ridiculizado por su propia afición tras una acción desafortunada

Y eso también se aplica para algunos a Tel. El jugador de 21 años mantiene la titularidad en el extremo izquierdo con De Zerbi pese a los fichajes de renombre, pero tampoco esta temporada ha tenido ese primer momento positivo que tanto necesita. Más bien al contrario. En la derrota por 0-2 del fin de semana contra el Newcastle United, Tel acabó siendo motivo de burla cuando, con 0-1 en el minuto 68, se dispuso a lanzar una falta prometedora, se resbaló levemente y mandó el balón al quinto anfiteatro.

Furioso y casi desesperado, golpeó después el césped, antes de que sus compañeros lo levantaran y trataran de animarlo. Mientras tanto, desde la grada de sus propios aficionados llegaron aplausos burlones y silbidos. Apenas unos instantes después fue sustituido. Una escena cargada de simbolismo, según valoró el exjugador de los Spurs Jamie O'Hara (56 partidos, siete goles y cinco asistencias con el Tottenham).

"Es uno de los peores lanzamientos de falta que he visto nunca", soltó en una reacción en directo en talkSPORT durante el partido: "Simplemente no es lo suficientemente bueno. No sé por qué todo el mundo actúa como si fuera un jugador decente: ¡es absolutamente terrible!"

Pero no solo Tel se llevó su parte. También criticó, por ejemplo, a De Zerbi por situar a Pedro Porro en el extremo derecho, y a Savinho, que tuvo que parar tras solo 20 minutos en la Copa de la Liga por molestias musculares.

Sin embargo, una vez más el foco de las críticas estuvo puesto en el decepcionante Tel, que solo ganó uno de sus seis duelos y no completó ninguno de sus regates. En Inglaterra ya hace tiempo que se escucha con fuerza que Tel debe ser vendido y reemplazado cuanto antes. Sin embargo, según se informa, el técnico De Zerbi lo ve de otra manera.

El italiano habría comunicado a Tel de forma inequívoca que quiere contar con él, pese al aumento de la competencia. Pero, al parecer, Tel no debería sentirse tan seguro. Porque últimamente el Tottenham habría llamado a la puerta de Cody Gakpo en el mercado de fichajes, aunque el jugador del Liverpool les habría dado calabazas. Mientras tanto, el neerlandés habría dado su visto bueno al Manchester City.

En cambio, las dudas alrededor de Tel no dejan de crecer sobre si realmente tiene el nivel para triunfar en un club en teoría grande como el Tottenham. Si no lo demuestra pronto, en invierno podría verse obligado a redactar otra vez palabras de despedida. La duda es si entonces serían tan emotivas como en su día lo fueron en el Bayern de Múnich.

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Mathys Tel: datos de rendimiento y estadísticas en el Bayern de Múnich, Stade Rennes y Tottenham

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bayern de Múnich 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







