Al jugador de 40 años le había llegado justo después del saque de puerta un pase atrás aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de que se le fuera el balón un poco largo y, al intentar dejar en vacío al Robin Fellhauer que llegaba con un chip algo demasiado despreocupado, le golpeara en la espalda. Desde allí, el balón rebotó hacia la carrera del jugador del Augsburgo, que después lo empujó con tranquilidad a puerta vacía.

Cuando el balón cruzó la línea, el reloj del marcador apenas marcaba ocho segundos. El diario Bild informa, por su parte, de 8,4 segundos cronometrados manualmente. Con ello, Fellhauer marcó el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Antes, el récord lo compartían Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) y Kevin Volland (TSG Hoffenheim), con nueve segundos cada uno.

Todo apunta a que Neuer se encuentra en la última temporada de su carrera. En las últimas semanas y meses había insinuado repetidamente su retirada. El relevo del veterano número uno lo asumirá probablemente Jonas Urbig, que, al igual que ya ocurrió en la pasada temporada, debería tener minutos con regularidad para facilitarle la transición.

Bundesliga: los goles más rápidos de la historia