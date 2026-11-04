¡Error con la tarjeta roja! Un comité de la Premier League reconoce que Cole Palmer debió ser expulsado por conducta violenta en la derrota del Chelsea ante el Tottenham

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Cole Palmer, estrella del Chelsea, debió ser expulsado por conducta violenta en la reciente derrota en el derbi londinense ante el Tottenham, según el panel de incidentes clave de los partidos de la Premier League. Aunque el internacional inglés acabó expulsado por doble amarilla, los responsables admiten ahora que tuvo suerte de seguir sobre el césped tras un acalorado enfrentamiento.

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El comité detecta un error en una acción violenta

El comité de incidentes clave de los partidos (KMI) de la Premier League ha concluido que el árbitro Chris Kavanagh cometió un error importante al no mostrar una tarjeta roja directa a Palmer durante la derrota del Chelsea por 2-0 ante el Tottenham el 24 de octubre. La acción se produjo después de que el centrocampista del Tottenham Mateus Fernandes utilizara el brazo para bloquear un pase e impedir que Palmer se escapara. Indignado por la mano, el jugador del Chelsea perdió los nervios, se abalanzó sobre Fernandes para empujarle cuando este se incorporaba y le golpeó en la cara.

Kavanagh optó entonces por una tarjeta amarilla, pero el comité independiente, formado por cinco personas, ha revisado las imágenes y ha determinado que la sanción fue insuficiente. Según sus conclusiones, tres de sus cinco integrantes consideraron que el internacional inglés debería haber sido expulsado de inmediato por conducta violenta. Señalaron que hubo un «contacto claro con la cabeza» y calificaron la reacción física agresiva de Palmer de «innecesaria, peligrosa y realizada con fuerza excesiva», lo que sugiere que tuvo suerte de permanecer en el campo tanto tiempo.

Discrepancias sobre la decisión tomada en el campo

Aunque la mayoría del comité KMI abogó por una roja directa antes de que Palmer acabara expulsado por una segunda amarilla tras una entrada a destiempo sobre Conor Gallagher, el veredicto no fue unánime. Dos de los cinco integrantes respaldaron la decisión inicial del árbitro de mostrar una tarjeta amarilla: argumentaron que, aunque la acción de Palmer fue agresiva, no alcanzó el umbral de fuerza excesiva.

Curiosamente, pese a que la mayoría consideró que la tarjeta roja era la decisión correcta, todo el comité respaldó la decisión del VAR de no intervenir durante el partido. Sus integrantes coincidieron de forma unánime en que el VAR hizo bien en no intervenir porque ya se había mostrado una tarjeta amarilla sobre el terreno de juego, por lo que la acción no cumplía el criterio de «error claro y manifiesto» necesario para rectificar la decisión durante el encuentro.

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Más dudas sobre el arbitraje en la liga

La revisión de la octava jornada también puso de manifiesto otros errores arbitrales importantes, entre ellos un penalti no señalado en la victoria del Aston Villa por 2-1 sobre el Manchester City. El comité concluyó que se debería haber concedido un penalti a Johan Manzambi después de que Elliot Anderson le derribara.

En ese caso concreto, tres integrantes del comité consideraron que Anderson no hizo ningún intento real de jugar el balón. Además, dos creyeron que el VAR debería haber intervenido para corregir el error del árbitro.

Las cifras de acierto arbitral

En la octava jornada, el comité de incidentes clave de los partidos consideró correctas 26 de las 30 decisiones importantes, lo que sitúa el porcentaje global de acierto arbitral de la Premier League en el 88 % tras revisar 162 incidentes en lo que va de temporada.