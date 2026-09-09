Demirovic se encargó en solitario de darle una clara ventaja al descanso a los suabos ante el Viking Stavanger. El jugador de 28 años marcó en apenas doce minutos el 1-0, el 2-1 y el 3-1 (20, 26 y 32) para el club de la Bundesliga. Angelo Stiller y Deniz Undav, que dio dos asistencias, prepararon los goles.

En la Champions League, o en su predecesora, la Copa de Europa, ningún jugador del Stuttgart había logrado antes un hat-trick.

En la Bundesliga, Demirovic había participado hasta ahora en dos partidos, en ambos saliendo desde el banquillo, para un total de 47 minutos. El entrenador Sebastian Hoeneß explicó su decisión sobre el jugador de 28 años antes del partido en DAZN.

«Sí, desde luego no le vino mal haber tenido una entrada tan buena», dijo Hoeneß en referencia al gran gol de Demirovic recientemente en el 4-1 ante el 1. FC Köln. «Independientemente de eso: Medo va a desempeñar un buen papel este año. Es un jugador importante para nosotros y por eso tiene todo el sentido empezar también a rotar de vez en cuando».