Erling Haaland, sobre la crisis en el Manchester City: «Pase lo que pase...»

Erling Haaland ha reaparecido públicamente este jueves por primera vez desde que el Manchester City fuera declarado culpable hace casi tres semanas de haber infringido en 114 ocasiones las normas financieras de la Premier League.

La Premier League ha declarado culpable al Manchester City de haber infringido hasta en 114 ocasiones las normas financieras de la Premier League. El club presentó el pasado viernes un recurso contra la acusación.

Haaland no había podido aparecer en los medios desde la condena. Estaba previsto que hablara en una rueda de prensa de Noruega, pero fue sustituido por Fredrik Aursnes justo antes de que comenzara.

El delantero del Manchester City ha hablado ahora unas palabras en una entrevista con Sky Sports, aunque no entra en el fondo del asunto.

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“Tenemos que permanecer unidos. Pase lo que pase, siempre tenemos que seguir sonriendo. Simplemente intentar seguir ganando. Mostrémonos amor, porque siento mucho amor por esta ciudad (Mánchester, red.).”

“También me importan los aficionados de este club. Soy uno de ellos. Ahora mismo siento lo mismo que sienten ellos”, concluyó el delantero, que viste la camiseta del club desde el verano de 2022.

El próximo fin de semana, el Manchester City se enfrentará al Liverpool en la Premier League. Los Reds jugarán en Anfield y muy probablemente tendrán los cuchillos afilados.