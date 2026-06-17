Erling Haaland marca sus primeros goles en un Mundial y da la victoria a Noruega frente a Irak

Noruega ha ganado su primer partido del Mundial desde 1998. Gracias a un doblete de Erling Braut Haaland, un gol de Leo Østigård y un autogol, el equipo de Ståle Solbakken venció 1-4 a Irak. Así, los Løvene imitaron a Francia, que horas antes había superado a Senegal por el mismo marcador.

En la primera parte, el calor de Foxborough afectó a Noruega, que apenas creó peligro mediante Alexander Sørloth.

Tras la pausa de hidratación, un rápido contragolpe escandinavo rompió el partido: Antonio Nusa cedió a David Møller Wolfe, quien centró perfecto para que Haaland marcara en el segundo palo: 0-1.

Poco después, Irak igualó el marcador: centro desde la izquierda de Amir Al-Ammari y cabezazo certero de Aymen Hussein ante la pasiva defensa noruega.

Un golpe de suerte para Irak, pero todo cambió justo antes del descanso. El portero Jalal Hassan tardó en despejar y el balón golpeó la rodilla de Haaland: 1-2.

Irak creó peligro, pero se fue al descanso perdiendo. La segunda parte fue aburrida y sin ocasiones claras. Noruega no supo reflejar su superioridad en el marcador.

A un cuarto de hora del final llegó la sentencia: centro perfecto de Ødegaard y cabezazo certero de Østigård, 1-3.

En el 75’, Ødegaard centró y Østigård cabeceó el 1-3. En el descuento, un desafortunado despeje de Hussein, tras choque con Thorstvedt, sentenció el 1-4. Gran arranque de Noruega en el Mundial.