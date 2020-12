Erling Haaland, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Borussia Dortmund

La estrella del , Erling Haaland, ha sufrido un desgarro en el tendón de la corva y será baja hasta enero, según ha confirmado el club teutón.

El Dortmund anunció la noticia de la lesión del joven delantero noruego al dar a conocer su alineación inicial para el choque de la Liga de Campeones del miércoles contra la Lazio.

En declaraciones para Sky antes del encuentro, el entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, reveló que Haaland estaría fuera de los campos por lo menos hasta 2021. "Haaland no podrá jugar hasta enero", aseguró.

Erling Haaland (hamstring injury) and Emre Can (muscular problems) are not available in today’s squad.



Get well soon, boys! 🙏