Erik ten Hag sigue adelante tras la llegada de Wout Weghorst: el Twente busca un nuevo portero

Tras el fichaje de Wout Weghorst por el FC Twente, el director técnico Erik ten Hag busca un portero. Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, los «Tukkers» siguen a Kayne van Oevelen.

El guardameta de 22 años del FC Volendam ha mostrado una gran progresión, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo. En la final de los play-offs, el Willem II fue superior, aunque Van Oevelen se perdió la eliminatoria por una lesión de tobillo.

Tras el descenso, el guardameta ya había manifestado a la prensa regional su deseo de marcharse, y el FC Twente quiere aprovechar la situación.

De confirmarse, competirá por la titularidad con Lars Unnerstall, quien pese a su experiencia recibe críticas por sus limitaciones con el balón.

Según Boualin, Ten Hag baraja otros nombres, pero Van Oevelen es el favorito para competirle el puesto.

Llegó en 2021 como agente libre desde el AFC, se unió al Jong Volendam y, tras debutar en 2023/24, se consolidó como titular la temporada siguiente.

Esta temporada ha sido titular en casi todos los partidos, ha dejado la portería a cero en tres ocasiones y ha encajado 51 goles. Su contrato con el Volendam dura hasta 2028 y Transfermarkt estima su valor en unos dos millones de euros.