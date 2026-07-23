Erik ten Hag quiere retener al delantero en el FC Twente y presenta una propuesta

El FC Twente quiere retener a Younes Taha, según De Telegraaf. El director técnico, Erik ten Hag, le ha ofrecido un contrato hasta 2029.

Taha entra en su último año de contrato y es seguido por SC Braga, Torino, Frosinone, VfL Wolfsburgo y Red Bull Salzburgo, además de ser sondeado desde Arabia Saudí.

Todos ellos están dispuestos a pagar los cinco millones de euros de su cláusula. Taha evalúa la oferta del Twente, y se espera que su agente presente una contrapropuesta.

Taha, extremo derecho o centrocampista, parecía destinado a dejar el Grolsch Veste. Llegó a los Tukkers en 2023 procedente de Ámsterdam.

La temporada pasada jugó cedido en el FC Groningen, donde disputó 34 partidos y sumó 6 goles y 10 asistencias.

«No suelo hablar de eso. Simplemente intento hacer lo mío. Ahora estoy aquí, en el FC Twente, así que voy a darlo todo por el FC Twente», declaró Taha a 1Twente. «Lo que ocurra con otros clubes es cosa de mi agente. Yo estoy totalmente centrado en el FC Twente».