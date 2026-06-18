Erik ten Hag ficha al hermano de un jugador del Ajax para el FC Twente

Tristan Berghuis (30) será entrenador asistente del FC Twente la próxima temporada, según anunció este jueves el club de Enschede.

Hermano menor del jugador del Ajax Steven Berghuis (34), ya ocupó ese mismo rol en las últimas temporadas en el Go Ahead Eagles y en el VfL Wolfsburgo.

Se sumará como asistente de John van den Brom junto a Jeffrey de Visscher.

Erik ten Hag explica: «Hemos realizado algunos ajustes en el cuerpo técnico. Tras nombrar a Eric Weghorst entrenador de porteros, Tristan será uno de los asistentes de John van den Brom.

«Tristan es una incorporación muy bienvenida; su visión del fútbol y su forma de trabajar encajan perfectamente con los objetivos que nos hemos marcado en el FC Twente», afirma Ten Hag.

Por cierto, Steven Berghuis también jugó en el Twente entre 2009 y 2012.

En 16 partidos oficiales marcó cinco goles y dio una asistencia, antes de que el AZ pagara 500 000 euros por su fichaje.