Erik ten Hag envía un mensaje muy claro a la KNVB, que busca entrenador

Erik ten Hag no será el nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico de Haaksbergen lo confirmó el jueves al Algemeen Dagblad.

Este verano se hizo cargo del FC Twente y, a sus 56 años, no piensa dejar el club.

«No estoy disponible», afirmó en Tegelen, donde el FC Twente se prepara para la nueva temporada.

«He elegido este paso de forma consciente. De todos modos, me dedicaré a ello durante los próximos dos años. Me siento a gusto aquí y quiero seguir ayudando al club», declaró Ten Hag al AD.

Tras la eliminación en dieciseisavos ante Marruecos, la KNVB busca seleccionador. Ronald Koeman renunció tras perder los penaltis del Mundial.

La KNVB aún no ha confirmado su candidato principal, aunque según Sky Sport mantiene conversaciones con Arne Slot.

Peter Bosz, técnico del PSV, mostró interés en el cargo, pero tras renovar su contrato en Eindhoven su situación es incierta.

Hace poco se le preguntó a Bosz sobre el puesto de seleccionador y, tanto ante ESPN como ante la NOS, eludió las preguntas al respecto. Sarina Wiegman también ha sido mencionada recientemente como posible candidata.