Erik ten Hag busca refuerzos en la Eredivisie y ficha a un «jugador interesante» para el FC Twente

El FC Twente ha anunciado la llegada del lateral izquierdo Aske Adelgaard, procedente del Go Ahead Eagles. El jugador ha firmado hasta 2030 con opción a una temporada más.

Su fichaje no sorprende, pues el periodista Mounir Boualin ya había adelantado el interés y la primera oferta rechazada por el Go Ahead.

Tras varias ofertas rechazadas, el club y su director técnico, Erik ten Hag, insistieron hasta alcanzar un acuerdo. El traspaso rondaría varios millones de euros.

Adelgaard sustituye a Mats Rots, quien tras una gran temporada fichó por el TSG Hoffenheim de la Bundesliga. El Twente recibirá hasta dieciséis millones de euros, su traspaso récord.

Una parte menor de ese dinero se ha invertido en Adelgaard, de 22 años, quien en 2024 pasó del Odense BK al Go Ahead, donde jugó 64 partidos. «Aske es un jugador interesante con mucho potencial», afirma Ten Hag.

«En el Go Ahead Eagles, Aske ha adquirido experiencia en la Eredivisie. Sabe lo que se exige en los Países Bajos y, con su habilidad futbolística y su dinamismo, encaja en nuestro estilo de juego. Aquí, en el FC Twente, quiere contribuir a hacer realidad nuestras ambiciones».

«El FC Twente es un gran club con grandes ambiciones», afirma Adelgaard. «Quiero aportar mi granito de arena. En los últimos dos años he aprendido mucho en los Países Bajos y he demostrado mi valía. Este es un paso más para mí».

«En el FC Twente quiero seguir creciendo como futbolista y sumar experiencia en Europa. No veo la hora de entrenar el lunes», concluye Adelgaard.



