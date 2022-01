Erik Lira asegura que no le preguntaron si quería ir a Cruz Azul

Aunque el pacto de caballeros ya se terminó en México, siguen existiendo prácticas en las que los futbolistas no deciden de lleno su futuro.

Esta ocasión el que se atrevió a contarlo públicamente fue Erik Lira, mediocampista que llegó a Cruz Azul proveniente de Pumas, entidad en la que se formó y que lo debutó en el Máximo Circuito.

El futbolista de 21 años dio su versión sobre cómo ocurrió su traspaso en este verano: “La directiva de acá (Cruz Azul) preguntó y se dio la oportunidad. No sé cómo se arreglaron, pero pues a mí nada más me avisan y obviamente me duele (salir) de las amistades, de la directivas, del equipo en sí, de Pumas”, dijo para W Radio.

Sobre la misma línea, Lira ve a Cruz Azul como el trampolín que puede llevarlo al futbol de Europa, el máximo sueño en su carrera profesional.

El nacido en la Ciudad de México disputó sus primeros 90 minutos con Cruz Azul en la Jornada 1 contra Tijuana, cumpliendo con una muy buena actuación.