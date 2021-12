Erik Lamela, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

Malas noticias para el Sevilla. El club de Nervión perderá a Erik Lamela durante varios meses de la temporada 2021-2022 después de que se haya confirmado que sufre una importante lesión en el hombro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

"El centrocampista del Sevilla FC Erik Lamela será intervenido esta tarde de una lesión en el manguito rotador del hombro derecho en Madrid, por el doctor Mikel Aramberri, especialista en traumatología deportiva. Lamela se lesionó en el hombro días atrás durante un entrenamiento del equipo sevillista. El periodo de recuperación se estima en torno a cuatro meses", explica el club en el parte médico.

🏥 @ErikLamela será intervenido este viernes de una lesión en su hombro derecho.#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 3, 2021

Erik Lamela: qué lesión tiene

Lamela venía siendo uno de los mejores jugadores del Sevilla esta temporada tras su fichaje en julio de 2021 procedente del Tottenham. El argentino había marcado 4 goles y repartido 2 asistencias en sus primeros 16 partidos como sevillista pero se lesionó el pasado 18 de noviembre durante un entrenamiento preparando el partido de LaLiga ante el Alavés.

El futbolista se dio un golpe en el hombro derecho que le había tenido con molestias en las últimas semanas y se ha confirmado que tiene una lesión en el manguito rotador que le ha obligado a ser intervenido quirúrgicamente en dicha articulación.

Cuánto tiempo estará de baja Erik Lamela

El propio Sevilla aunque no suele ser muy habitual ha confirmado que su tiempo de baja estimado es de 4 meses, por lo que Lamela podría no reaparecer ya hasta el tramo final de la temporada y no se le espera de vuelta en los terrenos de juego hasta marzo de 2022.

Qué partidos se perdería con el Sevilla Erik Lamela

Erik Lamela se va a perder un buen tramo de la temporada con el Sevilla. En LaLiga ya está descartado para jugar al menos contra Alavés, Real Madrid, Villarreal, Athletic, Atlético de Madrid, Cádiz, Getafe, Valencia, Celta, Osasuna, Elche y Espanyol y sólo una recuperación prematura le permitiría reaparecer para el derbi ante el Betis del próximo 26 de febrero.

El artículo sigue a continuación

En la Copa del Rey no jugó ante el Córdoba ni lo hará ante el Andratx y sólo podría disputar este torneo si el Sevilla llegara al menos a semifinales, que se disputarían entre febrero y marzo.

En la Champions League no jugó ante el Wolfsburgo ni lo hará ante el Salzburgo, si el Sevilla pasara la eliminatoria podría reaparecer para el partido de vuelta, igual que si disputara los dieciseisavos de Europa League si acabara tercero en su grupo.