Erick Rivera levanta la mano ser convocado a la Selección de El Salvador

El delantero del Aurora de Bolivia ya tuvo contactos con gente allegada a Carlos De los Cobos.



Erick Rivera podría estar por primera vez en la Selección mayor de El Salvador, ya que el técnico mexicano Carlos De los Cobos ha mostrado interés en verlo y conocer al jugador y está en los planes para ser convocado para el partido ante Panamá.

“Para mí, sería lo máximo poder estar en la Selección, ya que nunca he estado en una convocatoria. Primero Dios que siga anotando y pueda ser convocado a la Selección Nacional. Sería mi primer llamado, dado que nunca he estado en la Selección. Me han pedido que siga así, en este nivel”, indicó el jugador salvadoreño.

Sobre su adaptación al fútbol de , Rivera contó: “Gracias a Dios he podido soportar estos climas y que me ha ido bien. No he sentido lo de la altura como otros jugadores. Incluso, jugadores bolivianos sienten la altura todavía. Acá me molestan , porque dicen que es quizá por mi estatura que no siento lo de la altura. Me esta yendo bien”.