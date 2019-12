Erick Gutiérrez abre la puerta para salir de PSV en invierno

El mediocampista mexicano platicará con su directiva para tomar la mejor decisión respecto a su futuro.

La temporada de Erick Gutiérrez con el ha estado llena de claroscuros. El mediocampista mexicano no ha podido afianzarse como titular, teniendo periodos en los que fue indiscutible y otros donde no salió del banquillo.

Ahora, Guti charló con el Eindhovens Dagblad, confesando que no es fácil para él vivir largos periodos de inactividad: "Tengo que trabajar muy duro para hacerlo aún mejor, pero a veces es difícil. Si no juego un partido de cinco o seis, ya no tengo ritmo y extraño ciertos automatismos. También mejoro si juego por un período más largo", dijo.

Igualmente y por primera ocasión, el exPachuca abrió la puerta para salir de los Granjeros si no mejora su situación: "Por supuesto que quiero jugar más y tenemos que hablar en las vacaciones de invierno para ver si eso es posible. Entonces también me volveré más constante", aseguró.

Finalmente, aseguró extrañar a Hirving Lozano en el , pensando en que su compatriota tampoco está teniendo un curso sencillo con el Napoli, club que pagó más de 40 millones de euros por él en el periodo de fichajes: "Lo extraño enormemente, por supuesto. Todavía nos hablamos casi todos los días. En jugamos juntos durante muchos años y creo que es una lástima que el primero no haya podido hacer mucho aquí. Me aconseja cuando necesito ayuda y viceversa".