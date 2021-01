Eric Garcia se desvanece: Carles Tusquets desconvoca la reunión con los candidatos para tratar su fichaje

El presidente en funciones del Barcelona da marcha atrás en la reunión prevista con Laporta, Font y Freixa esta tarde para abordar el fichaje.

MERCADO

El fichaje de Eric Garcia por el Barcelona en invierno se complica todavía más. Ante la falta de consenso y el cruce de reproches entre el presidente de la comisión gestora del club, Carles Tusquets, y el candidato a la presidencia, Joan Laporta, desde la junta interina se ha resuelto desconvocar la cumbre prevista para esta tarde para volver a tratar la posibilidad de incorporar al central durante el mercado de invierno.

Falta de consenso entre candidatos

No existe ningún consenso al respecto. Víctor Font es el candidato que apuesta por su llegada en invierno mientras que Toni Freixa prefiere que la gestora asegure al jugador para que se incorpore sin pagar tránsfer en verano y Laporta sostiene que la decisión la debe tomar el nuevo presidente. Son posturas encontradas que le niegan a Tusquets la legitimidad para afrontar el fichaje como sucediera en 2015, cuando el presidente en funciones, Joan Adell, cerró los fichajes de Arda Turan y Aleix Vidal sin que hubiera consenso por parte de los candidatos a los comicios que ganó Josep Maria Bartomeu.

Font esgrime que "se puede fichar ya a Eric sin pagar nada" ya que, según afirma, el Manchester City aceptaría cobrar los 3 millones en los que estaría cifrado el traspaso en el futuro. Freixa, por contra, asegura que "sólo se puede entender fichar ahora a Eric si defiendes los intereses del City" y apuesta por "asegurar el fichaje y que venga a coste cero en verano".

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, Laporta no lo ve claro. "No entiendo por qué tenemos que regalar dinero a un competidor" afirmó el miércoles. Según el expresidente, "si un jugador quiere ir al Barça tiene que demostrarlo y si en junio vendría gratis me cuesta entender por qué tendríamos que regalar un dinero a un club competidor". Es una postura parecida a la de Freixa pero no es exactamente la misma, pues donde Freixa entiende que Tusquets está legitimado para fichar, Laporta considera lo contrario. "No entiendo que la gestora se atribuya facultades de negociar un salario o de pagar un dinero ahora cuando en junio no se tendría que pagar y más teniendo en cuenta la situación económica de la entidad".

El lunes, última cumbre por Eric en Barcelona

Ante esta situación Tusquets, que hoy participará en un acto privado en el Círculo Ecuestre de Barcelona sin presencia de los medios de comunicación, ha suspendido la reunión de esta tarde. De todas formas, la posibilidad de que Eric pueda regresar a Barcelona antes de la medianoche del próximo lunes, cuando cerrará el mercado de invierno, todavía no está del todo descartada ya que el mismo lunes está prevista otra cumbre entre Tusquets y los candidatos -si no vuelve a suspenderse- para dar con una postura definitiva en cuanto al fichaje.

La llegada de Eric al Barcelona está pactada de forma verbal desde hace semanas según adelantó Goal. La lesión de Gerard Piqué y las urgencias defensivas -así como el buen rendimiento de Rúben Dias en el City- han abierto la posibilidad de fichar al central catalán en invierno pero su fichaje no peligra para el verano según fuentes internas han confirmado a este medio. El futuro de Eric, pues, es azulgrana. Sólo falta por saber si sucederá en el corto o el medio plazo.