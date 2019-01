Erbes: "Para mí, Boca es todo; en mi cabeza está que voy a volver"

El surgido en el Xeneize sueña con un buen paso por el fútbol paraguayo para regresar al club de sus amores.

Cristian Erbes comienza una nueva aventura. Jugará en Nacional de Paraguay, luego de su paso por Ucrania, donde jugó 20 partidos en 2018, el segundo club con mayor cantidad de partidos en su carrera: en Chacarita y Veracruz jugó poco y nada.

Al declarar, tiene claro su sueño: quiere volver a Boca. Es como esos futbolistas que llegan a clubes grandes soñando con ir a la Selección. El Pichy quiere jugar bien donde esté para poder interesar en Boca y regresar a su club.

En una extensa entrevista en la web oficial de la CONMEBOL Libertadores, Erbes habló de su sentimiento por el club argentino: "Para mí, es todo. Desde el momento en que me fui ya extrañaba ir todos los días a entrenarme, jugar los partidos en La Bombonera. Hoy estoy en otra etapa en la cual tengo que hacer las cosas bien. Yo sé que en algún momento voy a volver. Si lo hago bien, creo que tengo la chance de terminar mi carrera ahí".

Y siguió hablando de esa hipotética chance: "En mi cabeza está que voy a terminar jugando ahí. Ojalá se me pueda dar. Llega un momento en el que no depende de mí. O sí, pero no al cien por ciento. Va a depender también del técnico, de la dirigencia que esté, para que yo pueda terminar mi carrera en Boca".

Por otro lado, comentó que habló con Gago, Pablo Pérez y Leonardo Jara en la previa de la final en Madrid y detalló sobre la lesión del capitán de Boca: "Él (por Gago) está fuerte. Si bien fue otro baldazo de agua fría porque no se lo esperaba, lo noto con muchas fuerzas. Él sabe que se tiene que recuperar bien y después sabrá qué hacer. Yo creo que la va a pelear como la viene peleando estos últimos años y por ahí lo tenemos de nuevo en la cancha".

Además, se refirió a la posibilidad que tuvo Pol Fernández, amigo suyo, de ir a River: "No, no hablé. Hablé una vez que él ya había fichado para Racing. Sabía que lo quería Gallardo, pero no charlé sobre eso. Es una decisión de cada uno. Si él sentía que podía ir ahí (por River), bien por él. Yo no iría". Y sobre Balerdi: "Respeto todas las decisiones. No sé si él querrá llevar a su familia o qué pensará él, o cuáles son las necesidades que la familia o él tienen. El club que lo vino a buscar es muy importante (Borussia Dortmund). Él tiene un futuro bárbaro y por ahí más adelante va a tener la posibilidad de volver a Boca". En la misma línea, comentó respecto a las ofertas que tuvo siempre y que rechazó para quedarse en el club: "Yo disfruté todos los días en Boca. Si era por mí, me quedaba mucho tiempo más en Boca. Cuando me fui me quedaba un año y medio de contrato. Yo era feliz. Tenía muchos amigos, conocía a toda la gente del club. Las ofertas siempre las rechacé porque en las primeras yo no había ganado ningún título todavía, yo quería salir campeón. Después faltaba la Copa Libertadores y yo me quería quedar. Todo se fue dando porque yo siempre quise estar ahí, en el club".

Por último, destacó su relación con los hinchas: "Ídolo no. Ídolos son pocos. Sí me siento muy querido. La gente de Boca me quiere mucho, cuando voy para Argentina me cruzo con hinchas que me dicen que quieren que vuelva. Obviamente yo también. Estoy muy contento con ellos. Ojalá que ahora que estoy más cerca pueda ir a verlos porque estos años me lo estuve perdiendo".