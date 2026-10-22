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El portero de Inglaterra Jordan Pickford repasó cinco de sus actuaciones más emblemáticas con la selección, desde los nervios de su debut hasta los momentos de máxima tensión en el Mundial. También destacó tandas de penaltis históricas y la experiencia de jugar ante 90.000 aficionados hostiles en México.

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Pickford recuerda su histórico debut y su actuación decisiva en la tanda de penaltis ante Colombia

El portero de Inglaterra Jordan Pickford repasó los partidos que han marcado su carrera internacional, comenzando por su debut con la selección absoluta ante Alemania en noviembre de 2017. «Mi debut fue increíble», recordó Pickford. «Probablemente fue una de las pocas veces que me he sentido nervioso antes de un partido. Había trabajado para cumplir ese sueño de toda la vida y conseguirlo por fin fue increíble».

El guardameta también destacó la histórica victoria en la tanda de penaltis ante Colombia en el Mundial de julio de 2018.

«Ser la primera selección de Inglaterra en ganar una tanda de penaltis en tantos años fue especial y nos dio confianza», señaló.

El portero recuerda el triunfo ante España y el penalti que marcó

Al recordar la victoria de Inglaterra por 3-2 en España en octubre de 2018, Pickford elogió la mentalidad que estaba desarrollando el equipo a las órdenes de Gareth Southgate. «Gareth hablaba de que, si queríamos ser una de las mejores selecciones del mundo... tendríamos que ir a esos lugares y empezar a ganar», afirmó Pickford.

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Pickford también recordó la inusual ocasión en la que marcó un gol, ante Suiza en la tanda de penaltis del partido por el tercer puesto de la UEFA Nations League de 2019.

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«Creo que fui el sexto y fue una sensación fantástica marcar... Que lo hiciera yo, la única vez que he lanzado un penalti hasta ahora en mi carrera, fue un gran momento», reveló.

Pickford sitúa los emocionantes partidos en Ciudad de México entre los mejores momentos de su carrera

Pickford eligió la emocionante victoria de Inglaterra por 3-2 ante México, uno de los países anfitriones del Mundial de 2026, como una de las mejores experiencias de su carrera. «Fue impresionante», declaró Pickford. «Sabía que éramos once contra 90.000 y sabía qué tipo de partido iba a ser. No hay muchas ocasiones en tu carrera de jugar en el Azteca en un Mundial».

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Sobre la altitud y el intenso ambiente, el portero explicó: «Siempre he podido golpear el balón lejos, pero al hacerlo en México, ¡parecía que el balón no iba a detenerse!».

«Hacer grandes paradas... y dominar mi área fue una parte importante de ese partido que nos permitió sacar adelante el resultado», añadió.

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Un referente de Inglaterra repasa su legado duradero con la selección

Tras convertirse en el portero de Inglaterra con más partidos disputados en los Mundiales, Pickford considera aquellas noches de máxima presión hitos inolvidables.

«El partido tuvo de todo», concluyó Pickford sobre la victoria ante México. «Sufrir, en el buen sentido, para conseguir el resultado fue increíble y es algo que recordaremos cuando nos hayamos retirado y diremos: “¡Qué partido fue aquel!”».

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Pickford sigue siendo una figura fundamental para Inglaterra mientras la selección se prepara para sus próximos objetivos internacionales.