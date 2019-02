Eraldo Correia analiza el momento de Pasaquina

Los burritos no se entrenan por falta de pago y al técnico le incomoda la situación.

En conversación con el programa radial Los Provocadores, Eraldo Correia comentó sobre la situación que tiene en vilo al Pasaquina, equipo invicto en el presente Clausura 2018, que está en huelga al no recibir su plantel el salario correspondiente.



“Estoy impotente, lamentablemente lo anormal se hace normal en este fútbol. En muchos equipos hay retrasos de salario. Creo que vamos a superar esta situación, tengo muy buen equipo”.



También explicó Correia desde cuando la dirigencia del Pasaquina no les abona al plantel: “La deuda viene del torneo pasado, pero si no entrenamos no ganamos nada. Hace 10 días que no trabajamos. Haré lo imposible para que paguen una semana”.