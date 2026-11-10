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La joven promesa inglesa Rio Ngumoha ha hablado abiertamente de su sonada decisión de dejar la cantera del Chelsea para continuar su desarrollo en el Liverpool, un paso que considera una elección fácil para su carrera. El extremo de 18 años ha protagonizado un ascenso meteórico en Anfield y recientemente se ha ganado un puesto en la convocatoria de la selección de Thomas Tuchel tras consolidarse como habitual del primer equipo.

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Un camino claro hacia el primer equipo

Getty Images

Ngumoha ha explicado los motivos de su atrevido cambio de club, de Cobham a Merseyside, una decisión que considera «evidente» en su búsqueda de oportunidades en el primer equipo. El prometedor atacante llegó a las categorías inferiores del Chelsea con solo ocho años y durante mucho tiempo fue considerado la joya de su cantera. Algunos entrenadores incluso le auguraban un futuro Balón de Oro. Sin embargo, pese al prestigio de la estructura de formación del club londinense, Ngumoha sintió que Anfield le ofrecía una vía más concreta hacia el fútbol profesional y un entorno nuevo en el que poner a prueba sus límites.

«Sentía que necesitaba un nuevo reto», explicó el adolescente en una entrevista con The Independent. «Sentía que, si me quedaba en el Chelsea... No digo que no hubiera llegado al primer equipo igual de rápido, porque confío en mis capacidades, pero creo que el Liverpool me ofreció un camino nuevo. El plan que me plantearon era muy claro. Para mí, ir al Liverpool era una decisión evidente. Me dijeron que, si demostraba mi valía, porque sabían lo que era capaz de hacer, tenían claro que acabaría siendo jugador del primer equipo y una futura estrella del club. Creo que, hasta ahora, ir al Liverpool ha sido la decisión correcta».

Aprender de los mejores de la Premier League

El cambio sin duda ha dado sus frutos para el futbolista de 18 años, que ha prosperado a las órdenes de Andoni Iraola. Ngumoha ya ha disputado 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, incluido uno especialmente destacado en la Champions League, en un emocionante encuentro que terminó 4-3 ante el Villarreal.

«Solo entrené con ellos unas pocas veces, pero Raheem Sterling me llevó aparte en un par de ocasiones y me dijo que veía que tenía talento, pero que nunca debía desconectarme durante un partido y que tenía que estar siempre metido en él», reveló Ngumoha. «Los mejores jugadores siguen metidos en el partido hasta los últimos minutos. Si te fijas en él y en Mo [Salah], siempre están ahí en los momentos decisivos. Aprender de ellos fue importante».

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Ese énfasis en la constancia le ha ayudado claramente a adaptarse a la intensidad de jugar ante la afición de Anfield, algo que describe como una experiencia única. «Cuando ruge, nunca he oído nada parecido. Es especial. Jugar ante ellos es, sin duda, especial», añadió.

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Su rendimiento a nivel de clubes no ha pasado desapercibido para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que ha incluido a Ngumoha en la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España. Como miembro más joven del grupo, Ngumoha podría ser titular por primera vez con la selección en los próximos días.

«Creo que lo que está haciendo ha cambiado el fútbol para los jugadores jóvenes. Es extraordinario. Es uno de los mejores del mundo», dijo Ngumoha cuando le preguntaron por la joven promesa española. «Ver lo que puede hacer siendo tan joven nos inspira a mí y a todos los demás jugadores jóvenes a jugar con libertad. Juega como si el campo fuera suyo. Es un buen reto».

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Aunque, según las informaciones, el Chelsea quedó frustrado por su marcha y un tribunal acabó ordenando al Liverpool pagar una compensación que podría alcanzar los 6,8 millones de libras, el extremo sigue centrado en su futuro. Con el respaldo tanto de su club como de su selección, Ngumoha parece preparado para demostrar que aquella decisión «evidente» fue acertada en los escenarios más importantes del fútbol mundial.