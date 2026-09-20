«Era, por minuto, el delantero más goleador de la Eredivisie, pero desde el banquillo no puedo marcar...»

Noah Ohio recuerda sin rencor su etapa en el FC Utrecht. El delantero de 23 años tuvo muy pocos minutos con Ron Jans en el primer equipo, pero subraya en Goedemorgen Eredivisie, de ESPN, que siente que ha demostrado lo suficiente cuando sí saltó al campo.

En el programa, Ohio es confrontado con su escaso número de goles con el Utrecht. «26 partidos, cinco goles y 660 minutos. Creo que ese es un mejor contexto», dice el delantero sobre sus cifras en la temporada 2024/25 de la VriendenLoterij Eredivisie. «Solo puedo juzgarme por los minutos que me ha dado el entrenador. En esos minutos lo he hecho bastante bien».

Ohio incluso va un paso más allá al comparar su rendimiento con el de otros delanteros en Países Bajos. «Por minuto, creo que fui el delantero más goleador de la Eredivisie, con los minutos que he tenido», afirma el atacante. «Si el entrenador no me pone, tampoco puedo demostrarlo».

Naturalmente, a Ohio no le sentó bien tener que conformarse con un papel secundario. «Por supuesto que no estoy contento cuando veo que soy el delantero más efectivo y luego no recibo más minutos que los otros chicos», explica. «Eso no dice nada en contra de esos otros jugadores, pero al final un entrenador tiene que tomar decisiones».

Ohio asegura que sí expresó su descontento, aunque eligió conscientemente mantenerlo puertas adentro. «Tienes que hacerlo de la manera correcta y, desde luego, no a través de los medios. He tenido conversaciones cara a cara con Ron y con Jordi. Después de que Ron dijera que quizá era mejor marcharme, nadie me oyó hablar de eso en los medios».

Según Ohio, Jans le exigía sobre todo que se desarrollara en varios aspectos. «Quería que fuera más un jugador de equipo. Hoy en día se le exige mucho a un delantero: tienes que presionar bien, participar en el juego, aguantar el balón, atacar el espacio y saber venir a recibir. Al final, por supuesto, también tienes que marcar goles, y creo que marco goles cuando juego».

Con Sébastien Haller y David Min, Ohio tenía una fuerte competencia por el puesto de delantero centro. «Quizá el entrenador pensaba que David o Haller podían hacer mejor que yo esas otras cosas. Eso habría que preguntárselo a él, porque no lo sé exactamente». Al mismo tiempo, Ohio reconoce que Jans obtuvo resultados con sus decisiones: «Ese año rendimos de forma fantástica, así que tiene dos caras».

Por ahora, Ohio no puede volver a pelear por un sitio en el equipo, ya que se está recuperando de una grave lesión de rodilla y recientemente tuvo que ser operado por segunda vez. Según Ohio, esa operación era realmente necesaria. «Ya es bastante difícil querer ser el mejor estando al cien por cien. Al 95 por ciento no te das ninguna oportunidad. Necesito mi fuerza, mi velocidad y mis desmarques al espacio, eso es Noah».

El delantero sigue teniendo contrato con el FC Utrecht hasta el próximo año y espera poder volver a jugar en febrero o marzo.