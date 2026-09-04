El Paris Saint-Germain anunció la lista de jugadores elegida por el entrenador español Luis Enrique para enfrentarse al Mónaco, la noche de este viernes, en el marco de los partidos de la tercera jornada de la liga francesa.

La convocatoria estuvo marcada por la llamativa ausencia del lateral izquierdo Lucas Digne, pese a que participó en los entrenamientos grupales del equipo ayer jueves, cuando era un firme candidato a aparecer como titular ante el Mónaco.

También se pierde el partido contra el Mónaco Nuno Mendes por sanción, tras la tarjeta roja que recibió en el encuentro de la Supercopa, lo que abría la puerta a la participación de Digne en el puesto de lateral izquierdo.

Pero la sorpresiva ausencia de este último obligará a Luis Enrique a buscar una solución alternativa para ocupar el flanco izquierdo en el partido ante el Mónaco.

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La lista del Paris Saint-Germain incluyó en la portería a Lucas Chevalier, Matvey Safonov y Arthur Vinho, mientras que en la línea defensiva figuran Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández y Willian Pacho.

En el centro del campo, Luis Enrique convocó a Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves y Ildé Fernandes.

En ataque, la lista incluyó a Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Désiré Doué y Mika Godts.