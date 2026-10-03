«Era el maestro del juego. Marcaba el ritmo. El partido se desarrollaba tal y como él quería. Tomaba las decisiones, y eso fue decisivo, porque controlaba para el equipo el ritmo del partido», dijo Ancelotti, actual entrenador del Lille OSC e hijo de la leyenda de los banquillos Carlo Ancelotti, en una entrevista con el diario español AS.

El exasistente del Real Madrid Ancelotti siguió deshaciéndose en elogios hacia Kroos: «Y, además, corría una barbaridad. Recorría once kilómetros por partido. Además, sabía cómo defender y tenía un excelente sentido táctico. Me encantaba cuando jugaba como seis. Me encantaba».

¿Qué dice Ancelotti sobre la forma de jugar de Kroos?

El técnico del Lille también destacó la forma de jugar de Kroos: «No era necesariamente alguien que se esforzara por los segundos balones o los duelos. Prefería jugar como ocho, porque dejaba el trabajo sucio al seis. Por eso, para la forma de jugar del Real Madrid, perder a Toni fue necesariamente muy difícil. Al equipo de repente se le quitó muchísimo».

Kroos jugó diez años en el Real Madrid y ganó con el conjunto blanco, entre otras cosas, cinco veces la Champions League, antes de poner fin a su carrera en activo en 2024. Su adiós, así como la pérdida de Luka Modric, que a sus 41 años juega actualmente en el AC Milan, son citados una y otra vez como factores de los problemas deportivos recientes del Real Madrid.

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El actual centro del campo con jugadores como Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham y Arda Güler cuenta, según Ancelotti, con otras cualidades. «No quiero que todo lo que digo sobre el Real Madrid se entienda como una crítica. Pero cuando Modric o Kroos estaban en el campo, el balón encontraba a su compañero en cada desmarque al espacio». Aunque no quiere negarles esa capacidad a los jugadores actuales, para el juego vertical hace falta «alguien que sepa cómo hacerte llegar el balón».

Desde la marcha de Carlo Ancelotti, además, ha habido varios cambios de entrenador en el conjunto blanco. Tras Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho ya es el tercer técnico en el banquillo del Real Madrid en el plazo de un año.

En las dos últimas temporadas, además, los blancos no han podido ganar ningún gran título, solo títulos menores como la Supercopa de la UEFA 2024 y la Copa Intercontinental de la FIFA 2024. En LaLiga, recientemente tuvieron que volver a ceder ante el eterno rival, el FC Barcelona. También en la temporada actual, la desventaja con respecto a los catalanes ya es de seis puntos.