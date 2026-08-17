España será la vigente campeona en la Copa del Mundo femenina de 2027 , con La Roja buscando revalidar su primer gran título de la historia al volver a triunfar en Brasil el próximo verano. Inglaterra fue subcampeona en Australia en 2023 y, después de vencer a España en la final de la Eurocopa en 2025, la selección inglesa volverá a ser una seria aspirante al trofeo en 2027, con Estados Unidos y Japón también entre las primeras favoritas.

Pero antes, estas naciones tienen que clasificarse para el torneo. Aparte de Brasil, anfitriona, Japón es una de las 17 naciones que ya lo han conseguido, junto a Australia, coanfitriona y semifinalista en 2023, y muchos más equipos se sumarán a ellas en los próximos días, semanas y meses.

La UEFA tiene 11 plazas en el torneo, con la AFC garantizada a tener seis representantes y la CONCACAF y la CAF al menos cuatro. Por otro lado, tres de los rivales de Brasil en la CONMEBOL se unirán a la anfitriona en el torneo y también hay una plaza para la OFC. Después, habrá tres plazas en juego en las repescas intercontinentales, que se disputarán en febrero de 2027.

Entonces, ¿qué naciones ya han asegurado su plaza en la Copa del Mundo femenina de 2027? ¿Y qué equipos podrían ser los siguientes en sellar su clasificación? GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el camino hacia Brasil...

¿Qué equipos se han clasificado para la Copa del Mundo femenina de 2027?

Equipo Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitriona Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junio de 2026 Colombia CONMEBOL 5 de junio de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junio de 2026 Francia UEFA 9 de junio de 2026 España UEFA 9 de junio de 2026 Argelia CAF 8 de agosto de 2026 Marruecos CAF 8 de agosto de 2026 Camerún CAF 9 de agosto de 2026 Malaui CAF 9 de agosto de 2026

Aparte de la inclusión automática de Brasil como anfitriona, las primeras plazas de clasificación para la Copa del Mundo femenina de 2027 se pusieron en juego en la Copa Asiática femenina de la AFC 2026 en marzo, donde se decidieron los seis representantes garantizados de la confederación asiática. Alcanzar las semifinales garantizaba una plaza en la Copa del Mundo y, por ello, Australia, China, Corea del Sur y Japón aseguraron sus puestos con victorias en los cuartos de final.

Las cuatro selecciones derrotadas en esos cruces de cuartos compitieron después en dos partidos de play-off, con las ganadoras clasificándose para la Copa del Mundo y las perdedoras avanzando a las repescas intercontinentales. Filipinas selló su billete para Brasil al vencer a Uzbekistán, mientras que Corea del Norte se impuso a China Taipéi.

Nueva Zelanda se unió en abril a la lista de equipos clasificados para la Copa del Mundo, gracias a una ajustada victoria por 1-0 sobre Papúa Nueva Guinea en la tercera y última ronda de la fase de clasificación de la OFC. Su rival derrotado se unirá el próximo año a Uzbekistán y China Taipéi en las repescas intercontinentales.

Alemania se convirtió en la primera nación europea en sellar su billete para Brasil, cuando venció 2-0 a Noruega a principios de junio para ganar su grupo de clasificación con un partido de margen. Inglaterra se habría unido a ella esa misma noche de haber evitado la derrota en España, pero una contundente derrota por 4-0 colocó a La Roja, vigente campeona del mundo, en una posición inmejorable, antes de que ella, Dinamarca y Francia se hicieran con las tres plazas automáticas restantes de la UEFA unos días después.

Los primeros representantes de la CONMEBOL, aparte de Brasil como anfitriona, también quedaron confirmados a principios de junio. Pese a un decepcionante empate 1-1 con Perú, la plaza de Argentina en el torneo quedó asegurada después de abrir una ventaja de cuatro puntos dentro de las dos primeras posiciones de la clasificación de la Nations League, mientras que una victoria por 1-0 sobre Uruguay permitió a Colombia, líder de la tabla, asegurar su plaza. Esas eran las únicas dos plazas de clasificación automática disponibles, con Venezuela y Ecuador rumbo a los puestos de repesca intercontinental tras terminar tercera y cuarta, respectivamente.

Los representantes africanos quedaron confirmados en agosto, a través de la Copa Africana de Naciones femenina aplazada. Los equipos que alcanzaran las semifinales del torneo, previsto inicialmente para disputarse en marzo, se clasificaban directamente para la Copa del Mundo y una WAFCON maravillosamente sorprendente significa que habrá dos debutantes en Brasil el próximo año, después de que Argelia y Malaui alcanzaran las semifinales. Argelia nunca había superado la fase de grupos en el torneo, mientras que Malaui ni siquiera había jugado antes una WAFCON. Marruecos y Camerún, esta última después de condenar a la vigente campeona Nigeria a su peor WAFCON de la historia al derrotarla en cuartos de final, también viajarán a Brasil el próximo verano.

¿Qué equipos pueden clasificarse después para la Copa del Mundo femenina de 2027?

Las siete plazas de clasificación restantes de la UEFA se confirmarán más adelante este año, con Inglaterra, Suecia, Italia, Noruega y Países Bajos, entre otras, obligadas a recorrer la vía del play-off. Eso comenzará en el parón internacional de octubre y concluirá en la ventana que se extiende entre noviembre y diciembre, con otra plaza para las repescas intercontinentales también en juego.

Las últimas clasificadas directas llegarán después desde el W Championship de la CONCACAF, que se disputa en noviembre. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador competirán en ese campeonato continental, en el que habrá cuatro plazas de clasificación automática y dos plazas de repesca en juego.

Las repescas intercontinentales se disputarán en febrero de 2027 para decidir las tres últimas naciones que jugarán la Copa del Mundo femenina en Brasil. Uzbekistán, China Taipéi, Venezuela, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica tienen confirmada por ahora su presencia en ese torneo. Esta última venció a Nigeria para asegurar su plaza, lo que significa que las Super Falcons estarán ausentes de una Copa del Mundo femenina por primera vez en su historia. Dos naciones de la CONCACAF y dos naciones de la UEFA se unirán a ellas, y sus identidades se confirmarán antes de que termine el año.

¿Cuándo es la Copa del Mundo femenina de 2027?

Brasil albergará la Copa del Mundo femenina de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. En el torneo se utilizarán ocho sedes diferentes en ocho ciudades diferentes, incluido el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro, que acogerá la final de la Copa del Mundo femenina de 2027 el 25 de julio. Los detalles del sorteo oficial de la fase de grupos aún están por comunicarse, pero tendrá lugar en 2026.

A medida que va tomando forma la lista de equipos clasificados para la Copa del Mundo femenina de 2027, crece la expectación por lo que promete ser un torneo excepcional. Los entusiastas del fútbol femenino pueden implicarse aún más en la competición utilizando un código de bonus de bet365. Este código ofrece atractivos bonus, lo que permite a los aficionados realizar apuestas estratégicas sobre los resultados del torneo, la dinámica de los equipos y las actuaciones de las jugadoras, para una experiencia de visualización y apuestas atractiva y enriquecida a medida que se desarrolla el camino hacia 2027.

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