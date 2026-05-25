La temporada 2025/26 ha terminado. El PSV ganó su tercer título consecutivo, y el Feyenoord se clasificó para la Liga de Campeones con apuros. ¡La redacción de Voetbalzone eligió al mejor equipo de la Eredivisie!

Para optar al Equipo del Año deVZ, cada jugador debía acumular al menos 1.800 minutos (veinte partidos completos). Además, nuestra redacción eligió un equipo de suplentes que también merecen una mención especial.

Bajo los palos está Joël Drommel, quien con el Sparta dejó su portería a cero en once ocasiones. El lateral derecho es para el constante Bart van Rooij. Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) y Mauro Júnior (PSV) cierran la defensa.

En el medio, Darko Nejasmic y Joey Veerman actúan como mediocentros, por detrás del Jugador del Año: Ismael Saibari, autor de 15 goles y 8 asistencias.

En ataque, el tridente lo forman el extremo derecho ocasional Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) y Mika Godts (Ajax). El técnico del Telstar, Anthony Correia, ha sido nombrado Entrenador del Año por nuestros redactores.

El Equipo del Año de VZ: Joël Drommel (Sparta Rotterdam), Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV); Darko Nejasmic (NEC Nimega), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV); Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) y Mika Godts (Ajax).

Suplentes: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen), Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Kodai Sano (NEC Nimega), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nimega); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) y Troy Parrott (AZ Alkmaar).