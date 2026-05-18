Equipo de la semana de Voetbalzone: Ronald Koeman Jr. hace historia en la Eredivisie

La jornada 34 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado. El PSV venció al FC Twente, el Feyenoord ganó en Zwolle y el Ajax empató con Heerenveen. ¡Estos son los jugadores más destacados del fin de semana!

Feyenoord y PSV aportan un jugador cada uno: Noah Fernández y Anis Hadj Moussa, incluidos en el Equipo de la Semana de VZ. Ajax, sin convencer en Frisia, buscará Europa en el play-off.

Destacado

Ronald Koeman Jr. fue decisivo: el hijo de nuestro seleccionador detuvo un penalti que selló la permanencia del Telstar ante el FC Volendam.

En Nimega, el NEC celebró la victoria gracias a dos goles de Noé Lebreton. Internacional sub-21 con Francia, el extremo puede reportar mucho dinero al club en el futuro.

El Equipo de la Semana de VZ: Ronald Koeman Junior (Telstar); Oliver Braude (sc Heerenveen), Sam Kersten (sc Heerenveen), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam); Noah Fernández (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nimega).