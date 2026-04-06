Equipo de la semana de Voetbalzone: Ismael Saibari, el rey del PSV, el equipo campeón

La jornada 29 de la VriendenLoterij Eredivisie ha llegado a su fin. El PSV se ha proclamado campeón de Holanda por 27.ª vez. Mientras Eindhoven lo celebraba por todo lo alto, Ámsterdam y Róterdam permanecieron bastante tranquilas durante la Semana Santa. ¡Estos son los jugadores más destacados del fin de semana!

Bart van Rooij es, por enésima vez esta temporada, el lateral derecho del Equipo de la Semana deVZ. El lateral se convirtió el sábado por la noche en el héroe del partido en el Johan Cruijff ArenA, donde el FC Twente se impuso al Ajax (1-2). Su compañero de equipo Ramiz Zerrouki también destacó en su ciudad natal.

En primer plano

Ismael Saibari está viviendo sus últimos meses en el PSV. El centrocampista de 25 años, en su estado de forma actual, ya es insustentable para el dominante campeón nacional. El internacional marroquí suma ya 14 goles y 8 asistencias en 25 partidos de liga y puede aumentar aún más su valor de mercado durante el Mundial.

Otro que podría llamar la atención de cara al Mundial es el delantero del AZ Mexx Meerdink. Si Memphis Depay se quedara fuera por falta de forma física, su perfil lo convierte en un excelente sustituto. Contra el Fortuna Sittard (victoria por 2-0), Meerdink marcó el primer gol.

El Equipo de la Semana de VZ: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Bart van Rooij (FC Twente), Nick Verschuren (FC Volendam), Dies Janse (FC Groningen), Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles); Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Ismael Saibari (PSV); Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Maxence Rivera (sc Heerenveen).