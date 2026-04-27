La jornada 31 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado. Ajax, Feyenoord y PSV ganaron, y FC Twente y NEC empataron 1-1 en Enschede. ¡Estos son los jugadores más destacados del fin de semana!

Gracias a las victorias cómodas de Ajax, Feyenoord y PSV, Youri Baas, Jordan Bos, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic y Mika Godts integran el Equipo de la Semana de VZ. Este último marcó, con diferencia, el gol más bonito de la jornada 31.

Destacado

Sem van Duijn marcó dos goles ante el Sparta Rotterdam (4-1) y ya suma cuatro esta temporada. El extremo de 22 años, que actúa como delantero en el Velsen-Zuid, parece incansable y cada vez más eficaz.

Lennard Hartjes, centrocampista de 23 años formado en el Feyenoord, volvió a brillar con el Excelsior ante el FC Utrecht (5-0), aunque su propensión a las lesiones preocupa.

El Equipo de la Semana de VZ: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Casper Widell (Excelsior), Youri Baas (Ajax), Jordan Bos (Feyenoord); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior Rotterdam), Marcus Linday (sc Heerenveen), Lennard Hartjes (Excelsior Rotterdam), Couhaib Driouech (PSV); Esmir Bajraktarevic (PSV), Sem van Duijn (Telstar) y Miks Godts (Ajax).