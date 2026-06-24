Equipo de la segunda jornada del Mundial: Eloy Room, Cody Gakpo y Ayase Ueda destacan

La segunda jornada del Mundial ha terminado. Varias estrellas brillaron con sus selecciones y surgieron sorpresas. Voetbalzone presenta el «Once de la 2.ª jornada»:

El portero no sorprenderá a nadie: Eloy Room hizo historia ante Ecuador con quince paradas y dio a Curazao su primer punto en un Mundial.

A sus 37 años, lidera una defensa de tres: Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh y Chadi Riad. En el medio, sobresalen Johan Manzambi y Bruno Fernandes. El primero marcó dos goles con Suiza en la victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, mientras que Bruno Fernandes, con Portugal, dio una asistencia a Cristiano Ronaldo.

En las bandas brillaron Mohamed Salah y Cody Gakpo, ambos goleadores para sus selecciones. Deniz Undav, que ingresó desde el banquillo, marcó dos goles y lideró la remontada de Alemania ante Costa de Marfil (2-1), por lo que se gana el puesto de segundo delantero.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal y Jonathan David también aspiraban a un lugar, pero finalmente los elegidos son Ayase Ueda y Erling Haaland. El ariete del Feyenoord firmó dos tantos y una asistencia ante Túnez (4-0), y Haaland respondió con dos diabluras en la ajustada victoria sobre Senegal.

El once ideal de VZ de la 2.ª jornada: Room (Curazao); Dumfries (Países Bajos), Khalilzadeh (Irán), Riad (Marruecos); Manzambi (Suiza), Bruno Fernandes (Portugal); Salah (Egipto), Undav (Alemania), Gakpo (Países Bajos), Ueda (Japón), Haaland (Noruega).

Suplentes:Beiranvand (Irán), Mendes (Portugal), Muñoz (Colombia), Floranus (Curaçao), Pina (Cabo Verde), Messi (Argentina), Ronaldo (Portugal), David (Canadá), Cunha (Brasil) y Brobbey (Países Bajos).



