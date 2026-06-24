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Eloy Room, Cody Gakpo, Ayase UedaIMAGO/Voetbalzone

Traducido por

Equipo de la segunda jornada del Mundial: Eloy Room, Cody Gakpo y Ayase Ueda destacan

FEATURES
World Cup
E. Room
D. Dumfries
S. Khalilzadeh
C. Riad
B. Fernandes
J. Manzambi
D. Undav
M. Salah
C. Gakpo
A. Ueda
E. Haaland

La segunda jornada del Mundial ha terminado. Varias estrellas brillaron con sus selecciones y surgieron sorpresas. Voetbalzone presenta el «Once de la 2.ª jornada»:

El portero no sorprenderá a nadie: Eloy Room hizo historia ante Ecuador con quince paradas y dio a Curazao su primer punto en un Mundial.

A sus 37 años, lidera una defensa de tres: Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh y Chadi Riad. En el medio, sobresalen Johan Manzambi y Bruno Fernandes. El primero marcó dos goles con Suiza en la victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, mientras que Bruno Fernandes, con Portugal, dio una asistencia a Cristiano Ronaldo.

En las bandas brillaron Mohamed Salah y Cody Gakpo, ambos goleadores para sus selecciones. Deniz Undav, que ingresó desde el banquillo, marcó dos goles y lideró la remontada de Alemania ante Costa de Marfil (2-1), por lo que se gana el puesto de segundo delantero.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal y Jonathan David también aspiraban a un lugar, pero finalmente los elegidos son Ayase Ueda y Erling Haaland. El ariete del Feyenoord firmó dos tantos y una asistencia ante Túnez (4-0), y Haaland respondió con dos diabluras en la ajustada victoria sobre Senegal.

El once ideal de VZ de la 2.ª jornada: Room (Curazao); Dumfries (Países Bajos), Khalilzadeh (Irán), Riad (Marruecos); Manzambi (Suiza), Bruno Fernandes (Portugal); Salah (Egipto), Undav (Alemania), Gakpo (Países Bajos), Ueda (Japón), Haaland (Noruega).

Suplentes:Beiranvand (Irán), Mendes (Portugal), Muñoz (Colombia), Floranus (Curaçao), Pina (Cabo Verde), Messi (Argentina), Ronaldo (Portugal), David (Canadá), Cunha (Brasil) y Brobbey (Países Bajos).


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