Enzo Pérez reveló su mayor obsesión: un defecto futbolístico que le quita el sueño también a su papá

En charla con Libertadores, el volante de River detalló un déficit en cuanto a su juego que sorprendió no solo a los hinchas de River.

Se convirtió en una pieza indispensable adentro y afuera de la cancha. Enzo Pérez, desde su llegada a River, configuró un capítulo aparte dentro del fútbol argentino actual, tras convertirse en ese futbolista que abandonó tierras europeas en plenitud profesional para retornar a su país a cumplir el sueño de vestir su camiseta preferida.

Si bien al principio transitó altibajos típicos de la adaptación a una nueva competencia y a esquemas y pedidos de Marcelo Gallardo, a pasos agigantados se fue haciendo cargo del mediocampo del Millonario hasta suplir la ausencia de Leonardo Ponzio, uno de los más queridos por el hincha.

Aunque propios y ajenos distingan un pico de nivel en su carrera, el jugador nacido en Mendoza reveló un defecto que no lo deja dormir. "Mi viejo me ha torturado la cabeza, hasta el día de hoy también: 'Pegale de afuera del área, pegale de afuera del área, pegale de afuera del área'", contó en una charla a Libertadores.

Enzo, quien lleva ese nombre por un tal Francescoli, explicó por qué no consigue probar más al arco cuando está en esa posición: "A veces veo la situación de afuera del área, que tengo para pegarle, pero me quedo más con el pase que con el remate. Capaz que le pego y da en el travesaño o hago un gol o puede rebotar en cualquier lado. Pero me voy más satisfecho dando el pase, que el compañero la reciba y la jugada siga avanzando que mi remate afuera del área", describió con mucha humildad.

"Es un defecto que puedo haber tenido durante mi carrera. También cuando jugaba más adelante me pasaba lo mismo. Tenía posibilidad de rematar y, no sé, veía el pase o buscar una pared", finalizó el volante. Sin hacer los goles, Enzo Pérez es la mano invisible que distribuye la pelota en el equipo de Marcelo Gallardo.