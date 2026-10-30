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Yosua Arya
Traducido por

Enzo Maresca, técnico del Manchester City, protagoniza un tenso rifirrafe en rueda de prensa por las tarjetas rojas del Chelsea

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, protagonizó un tenso intercambio de palabras sobre el historial disciplinario de su antiguo club, el Chelsea. El italiano restó importancia a la preocupación por el elevado número de tarjetas rojas que recibió su anterior equipo e insistió en que su nueva plantilla avanza en la dirección correcta.

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Tensa rueda de prensa de Maresca

Maresca esquivó las preguntas sobre los problemas disciplinarios que se produjeron durante su etapa en el Chelsea. El italiano mantuvo un tenso intercambio con un periodista el viernes, antes de un partido de la Premier League contra el Brighton.

Le preguntaron por el elevado número de tarjetas rojas que recibieron sus antiguos jugadores antes de que dejara el club londinense el día de Año Nuevo. Sin embargo, el entrenador del Manchester City se negó a aceptar que el asunto fuera un motivo real de preocupación y rechazó rápidamente esa interpretación en la previa del encuentro del fin de semana.

Maresca carga contra un periodista

Al ser preguntado por los problemas disciplinarios del Chelsea, Maresca cuestionó de inmediato la premisa de la pregunta. Pidió al periodista que precisara a qué periodo se refería.

«¿Cuando estaba allí o cuando me fui?», preguntó Maresca. Después de que el periodista confirmara que la pregunta se refería específicamente a su etapa en el club, el italiano respondió de forma tajante.

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«Te falta información. Cuando estaba allí... cuando me fui», replicó. Al insistirle sobre si las tarjetas rojas habían sido un problema persistente durante su etapa, se limitó a decir: «No lo creo».

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Las tarjetas del Chelsea y la evolución del Manchester City

Durante los últimos meses de Maresca en el Chelsea, seis jugadores recibieron tarjetas rojas entre septiembre y noviembre. El club terminó la pasada temporada con 118 tarjetas amarillas en la Premier League y 11 rojas en todas las competiciones.

A pesar de diversos problemas extradeportivos, incluidos los escándalos financieros a los que se enfrenta el club, Maresca afirma estar satisfecho con su plantilla actual. Tras hacerse cargo del equipo a finales de junio, cree que está progresando bien pese a los importantes cambios.

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«Vamos en la dirección correcta», explicó Maresca. «Creo que ahora mismo estamos compitiendo. Hemos cambiado a muchos jugadores y de entrenador. Pero lo bueno del club es que, en este momento, creo que estamos compitiendo en todas las competiciones y sabemos que hace falta tiempo».

El Manchester City se prepara para medirse al Brighton

El Manchester City intentará mantener su gran estado de forma cuando reciba al Brighton el sábado. Actualmente lidera la Premier League con 21 puntos en ocho partidos. Aventaja al Arsenal por diferencia de goles y al Brighton, su próximo rival, en cinco puntos.