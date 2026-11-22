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Enzo Maresca criticó el arbitraje después de que una polémica decisión perjudicara al Manchester City en su frustrante empate 1-1 ante el Fulham. El equipo del Etihad lamentó la anulación de un gol que habría cambiado la dinámica de un partido en el que sus debilidades defensivas volvieron a quedar expuestas.

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Por qué se anuló el gol del empate de Erling Haaland

El Fulham se adelantó por medio de Rodrigo Muniz antes de que Elliot Anderson rescatara un punto para el Manchester City en la segunda parte. Entre ambos goles, los locales creyeron haber empatado en el minuto 25, cuando Haaland empujó a la red un centro de Iliman Ndiaye.

El balón pareció escapársele de las manos al portero Bernd Leno, por lo que Haaland estaba convencido de haber marcado. El árbitro Tom Bramall consideró que Leno tenía el balón bajo control y señaló falta del delantero, una decisión que ratificó el VAR .

Maresca cuestiona el arbitraje tras revisar la jugada al acabar el partido

Maresca expresó su frustración tras revisar las imágenes después del pitido final e insistió en que los árbitros se habían equivocado. «He revisado el gol después del partido y, desde mi punto de vista, está bastante claro que no es falta, pero no soy yo quien decide», dijo Maresca.

El técnico del City también reveló que Haaland había defendido que no cometió falta durante la revisión en vídeo. «Estaba completamente seguro de que era gol incluso mientras revisaban la jugada en el VAR, porque se lo pregunté desde la banda, pero el árbitro decidió otra cosa», añadió.

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El City sigue sin ganar y el Fulham pone fin a una racha de 20 partidos

Tras dejarse dos puntos, el Manchester City acumula cuatro partidos de Premier League sin ganar. Sus debilidades defensivas siguen siendo evidentes: lleva nueve encuentros consecutivos sin dejar la portería a cero en todas las competiciones.

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Para el Fulham, el empate puso fin a una racha de 20 derrotas ante el City que se remontaba a 2011. El entrenador Álvaro Arbeloa elogió la valentía de su equipo y consideró que podría haberse llevado los tres puntos.

«Sabíamos, obviamente, que habíamos perdido las últimas 20 veces que jugamos contra el Manchester City, pero les dije que tendríamos la oportunidad de ganarle si jugábamos con valentía y carácter», dijo Arbeloa. «Gané la última vez que estuve aquí [con el Real Madrid], así que pensé que quizá tendríamos la oportunidad de ganar. Creo que jugamos muy bien. Podíamos ganar el partido».

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El City necesita mejorar con urgencia para frenar su caída

Maresca afronta una presión creciente para poner fin al bache del City en la competición nacional y reforzar una defensa que ha encajado goles en nueve partidos seguidos. Hasta que recupere su solidez defensiva, los pequeños detalles y las decisiones arbitrales polémicas seguirán saliéndole caros.

El Fulham, por su parte, puede ganar mucha confianza tras romper su larga racha de derrotas ante el City. Mantener esa valentía y ese carácter será fundamental para que el equipo de Arbeloa convierta sus buenas actuaciones en victorias.