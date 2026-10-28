Enzo Maresca sale en defensa de Gianluigi Donnarumma tras las críticas al portero del Manchester City por sus errores ante el Aston Villa

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha mostrado todo su apoyo a Gianluigi Donnarumma y Marc Guehi tras una semana difícil para ambos. El guardameta italiano y el internacional inglés han estado en el punto de mira después de que sus errores de gran repercusión contribuyeran a poner fin al inicio perfecto del City en la Premier League esta temporada ante el Aston Villa.

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La derrota ante el Villa pone fin al inicio perfecto

El impecable comienzo del City en la competición nacional se truncó el sábado, cuando sus debilidades defensivas le pasaron factura. Donnarumma, cuyo juego con el balón en los pies y cuyos pases ya habían suscitado dudas esta temporada, quedó en el punto de mira tras la derrota ante el Villa.

Guehi también atraviesa un momento difícil. El central recibió duras críticas tras su mala actuación contra el Ipswich Town: su falta de velocidad quedó en evidencia en la jugada previa a un gol y, más tarde, cometió un penalti.

Ante la acumulación de partidos y los recientes tropiezos, Maresca concedió un breve descanso a ambos jugadores. Los dos defensas se unieron a Erling Haaland, Elliot Anderson y Josko Gvardiol en unas vacaciones de tres días. No se entrenaron y viajaron al extranjero para recuperar fuerzas antes de un exigente calendario.

Maresca respalda a sus jugadores más experimentados

Pese a las críticas recientes, Maresca se negó a señalar a sus jugadores más experimentados. El entrenador del City insistió en que los errores individuales son inevitables con un calendario tan exigente y defendió la fortaleza mental de sus futbolistas.

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«Gigio lo está haciendo bien desde que empezamos», declaró Maresca a los periodistas. «Como cualquier jugador o entrenador, en algún momento comete errores, pero eso forma parte de la temporada. Juegan tantos partidos y tantos minutos que a veces es imposible no cometer errores. Es un tipo bastante fuerte. Sabe cuándo se equivoca. No necesita que se lo digamos. A veces es tan evidente que ellos mismos lo reconocen. Es parte del juego».

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El entrenador también elogió a su imponente defensa central. «Estoy completamente satisfecho con Marc porque su forma de reaccionar es fantástica», añadió. «Es una gran persona, es uno de los capitanes, es un líder y, sinceramente, me encanta Marc. Igual que Gigio, cuando cometen errores los reconocen. Ha jugado casi todos los minutos desde el inicio de la temporada y está perfectamente».

Descanso antes de la Carabao Cup

Maresca ha decidido gestionar la carga de trabajo de sus jugadores para evitar el agotamiento. Al explicar su decisión de autorizar un viaje de descanso a cinco futbolistas clave, el entrenador señaló: «Después del partido contra el Villa dimos tres días libres a cinco jugadores para que recuperaran energías. Todos están de vacaciones. Tres días libres para recuperar energías. Que se vayan, vuelvan con las pilas cargadas y entonces seguimos».

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Con Donnarumma descansando, Geronimo Rulli ocupará su lugar en la eliminatoria de cuarta ronda de la Carabao Cup del miércoles. El argentino de 34 años, que regresó a Mánchester este verano para una segunda etapa tras la marcha de James Trafford, ya había jugado contra el Norwich en esta competición.

«Está bien», dijo Maresca sobre su portero suplente. «Antes de llegar aquí hablé con él y sabe exactamente cuál es su papel, que es importante. Lo está haciendo bien, día a día ayuda mucho y Gigio también ayuda mucho. Cuando jugó algunos minutos lo hizo bien y mañana volverá a jugar».

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Una doble cita contra el Brighton

El City afronta una peculiaridad del calendario: recibirá al Brighton en dos partidos consecutivos. El equipo de Fabian Hurzeler, que atraviesa un gran momento, visitará el Etihad Stadium el miércoles en la Copa de la Liga inglesa y volverá solo tres días después para un encuentro de la Premier League.

Maresca espera dos duelos tácticos muy exigentes contra el Brighton mientras el City busca rehacerse de inmediato de la decepción del fin de semana. «Lo están haciendo muy bien, así que los dos partidos van a ser difíciles», advirtió. «Están generando muchas ocasiones y marcando muchos goles. Tenemos que prestar atención en defensa y hacer las cosas bien en ataque».