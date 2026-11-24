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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha rechazado la idea de Massimiliano Allegri de que el Nápoles afronta una misión imposible en su próximo duelo de Champions League. El técnico italiano criticó la tendencia de sus compatriotas a quejarse en lugar de centrarse en la exigencia de competir al máximo nivel en Europa.

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Maresca rechaza el papel de víctima que plantea Allegri

Maresca no ha tardado en desmontar el discurso previo al partido del entrenador del Nápoles. Antes de su importante duelo de Champions League en el Etihad, Allegri afirmó que el partido era «prohibitivo» para su equipo y dio a entender que el Nápoles tendría que buscar en otros encuentros los puntos necesarios para alcanzar la fase eliminatoria. Maresca, que habló en su lengua materna durante la rueda de prensa previa, rechazó enseguida ese discurso derrotista del líder de la Serie A.

«¿Allegri habla de un partido difícil? En Italia se nos da bastante bien llorar», bromeó Maresca, según recoge La Gazzetta dello Sport. «No me lo creo en absoluto. Los tres puntos valen lo mismo para nosotros que para el Nápoles. Espero un Nápoles fuerte, como el que vi contra el Torino y la Lazio. Será un partido duro y difícil porque es la Champions League, y siempre es complicado jugar contra un equipo italiano».

El City busca recuperar el equilibrio táctico tras su bajón

Aunque el City ha rendido bien en Europa, con tres victorias en cuatro partidos, sus resultados en la competición nacional han empeorado recientemente . El vigente campeón de Inglaterra lleva cuatro partidos sin ganar en la Premier League, en marcado contraste con su inicio perfecto de temporada. Maresca sabe que su equipo debe recuperar la solidez que mostró en sus diez primeros encuentros si quiere terminar entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League y evitar una eliminatoria en febrero.

«Debemos encontrar el equilibrio que teníamos más o menos en los diez primeros partidos oficiales y que ahora hemos perdido un poco», explicó el entrenador. Señaló la diferencia entre los goles esperados y los resultados reales como una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. «Los números nos dicen que generamos mucho en ataque y concedimos poco en defensa. En los cuatro partidos de Premier League que no ganamos, generamos casi 8 goles esperados y concedimos alrededor de 3,5. En realidad marcamos 4 y encajamos 7. Creo que está claro cuál es nuestro problema».

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Críticas al sistema del fútbol italiano

Más allá de la táctica para el partido, Maresca ofreció una valoración franca del estado actual del fútbol italiano. Tras recibir una propuesta de un club italiano en primavera, aunque aclaró que no fue del Nápoles, el entrenador del City considera que la cultura futbolística del país se resiste demasiado a modernizarse. A su juicio, la falta de valentía para dar minutos a los jóvenes talentos frena al fútbol nacional y alimenta un estancamiento que ha llevado a Italia a quedarse fuera de grandes torneos recientes.

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«Si estamos donde estamos, hay mucho que cambiar. Hay que ser valientes», observó Maresca, que incluso recurrió al dialecto napolitano para recalcar que «nunca cambia nada» en el sistema actual. «Italia, en general, es un país muy apegado a lo antiguo, pero si los demás avanzan y tú no, te quedas estancado. Hay que dejar jugar a los jóvenes. No creo que Italia tenga poco talento en las categorías inferiores y, si es así, es porque trabajamos mal con ellos. Quedarse fuera de un Mundial es una oportunidad para cambiar, pero, en lugar de eso, nada cambia».

El Nápoles vuelve al Etihad con De Bruyne

El partido será emotivo para Kevin De Bruyne, que regresa al Etihad con la camiseta del Nápoles. Maresca elogió al creador de juego belga y reconoció su condición de leyenda en el club, donde ganó todos los grandes títulos posibles. El entrenador del City admitió que es difícil juzgar desde fuera por qué De Bruyne podría estar teniendo problemas para mantener la regularidad en Italia, pero es consciente de su calidad de talla mundial y del daño que puede hacer a su antiguo equipo al contraataque.

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«Es uno de los jugadores más importantes de la historia del City, lo ganó todo aquí, es un futbolista fantástico y una persona fantástica. No sé por qué no está mostrando su mejor nivel en Nápoles; es difícil juzgarlo desde dentro, y más aún desde fuera. Lo que puedo decir es que es un tipo espectacular que quiere hacerlo bien», concluyó Maresca.